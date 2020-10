141 nieuwe Drentse coronabesmettingen, twee patiënten overleden

Gisteren waren het nog 168 nieuwe gevallen, maar bij die cijfers waren mogelijk extra besmettingen van de dag ervoor gerekend, omdat de GGD kampte met een storing. Volgens het RIVM lijkt het probleem met de toelevering van cijfers inmiddels verholpen. "Het is nog niet zeker of alle ontbrekende aantallen verwerkt zijn. We houden dus een kleine slag om de arm", zegt een woordvoerder van het instituut.

Vanuit Drenthe belandden er volgens de actuele cijfers geen nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis. Volgens het RIVM zijn er in Drenthe de afgelopen 24 uur twee mensen overleden door het coronavirus.

De meeste Drentse positieve coronatests waren in de gemeente Emmen, dat aantal kwam uit op 35, gevolgd door Hoogeveen (22) en Assen (18). In totaal zijn 4561 Drenten positief getest op het coronavirus sinds het begin van de uitbraak.

Coronapatiënten in ziekenhuis

In de Drentse ziekenhuizen waren vanochtend 31 coronapatiënten opgenomen. Van hen lagen er elf op de intensive care (ic). Dat blijkt uit cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland, dat de zorg in de noordelijke ziekenhuizen coördineert.

In heel Noord-Nederland lagen vanochtend 158 coronapatiënten in de ziekenhuizen, 48 van hen lagen op een ic-bed. Ruim een meerderheid van de coronapatiënten op de noordelijke ic's komt van buiten de regio, namelijk 27 personen. In totaal zijn in het Noorden 66 personen met corona vanuit andere regio's opgenomen.

Landelijke cijfers

In Nederland zijn tussen gisterochtend en vanochtend 10.353 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Gisteren had het RIVM 10.208 positieve tests gemeld. Het waren er aanvankelijk 10.211, maar dat is bijgesteld.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 26. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen zaterdagochtend en gisterochtend waren 27 sterfgevallen gemeld.

Aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 26-10-20)