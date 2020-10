Liveblog rechtszaak Ruinerwold

Van D. is een jaar na zijn arrestatie nog altijd niet door de politie verhoord. De man kan als gevolg van een hersenbloeding in 2016 niet meer praten en is afhankelijk van een rolstoel. Afgelopen zomer zijn deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) bij hem geweest in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Op basis van het contact dat zij daar met Van D. hebben gehad en de twee dagen waarop de verdachte naar het PBC in Almere is gebracht, ligt er nu een onderzoeksrapport. Dat had eigenlijk tijdens de zitting van vorige maand klaar moeten zijn, maar dat was de onderzoekers niet gelukt.

Vanmiddag bespreken het Openbaar Ministerie (OM) en advocaat Robert Snorn de uitkomsten met de rechtbank. De rechtbank heeft eerder bepaald dat Van D. ook door een neuroloog en een neuropsycholoog onderzocht moest worden, maar dat heeft de Ruinerwold-vader geweigerd.

Volg hieronder alle ontwikkelingen rondom de zitting van vandaag: