Drie maanden cel voor mislukte inbraak in Elim

Een 21-jarige man uit Emmen moet voor een mislukte woninginbraak in Elim drie maanden de cel in. De inbreker werd overlopen door de bewoner van het huis.

De bewoner kwam op 25 december 2018 thuis na een vakantie. Hij zag een vreemde auto op de oprit. Toen hij daarnaartoe ging, sprong iemand in de auto en reed er op hoge snelheid vandoor. De bewoner zette de achtervolging in. De vluchtauto kwam tegen een boom tot stilstand.

Slijptol en schroevendraaier

De man in de gestrande wagen werd aangehouden. Uit de auto van de 21-jarige Emmenaar viel een slijptol, die daarna in het water rolde. Ook vonden de agenten een schroevendraaier in de wagen. De man ontkende de inbraakpoging. Hij was even gaan kijken, omdat hij daar werk kon krijgen, zei hij tegen de agenten. De man verscheen niet op zitting.

Uit het sporenonderzoek bleek dat de schroevendraaier is gebruikt om het raam van de woning open te breken. De deur was met een slijptol bewerkt. De tol was in Emmen gehuurd, op naam van de Emmenaar.

Omdat de zaak redelijk oud is, legde de rechter hem een lagere straf op.