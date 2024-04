Rechter veegt kort geding wasserijen van tafel, medewerkers CleanLease Emmen in staking

Zo'n twintig medewerkers van zorgwasserij CleanLease zijn vandaag in staking. De staking maakt deel uit van een landelijke actie waar dertien textielverzorgingsbedrijven in Friesland, Drenthe, Overijssel en Noord-Brabant aan meedoen. Zij hopen op deze manier samen met vakbond FNV een betere cao af te dwingen.

Gisteren spande brancheorganisatie FTN (Federatie Textielbeheer Nederland) een kort geding aan bij de rechtbank van Utrecht. FTN wilde de stakingen op die manier voorkomen. Vorige week donderdag gingen honderden medewerkers van textielwasserijen ook al in staking, ook stapte FTN naar de rechter. In Drenthe was er een werkonderbreking gaande bij Elis in Hoogeveen.

Kort geding

FTN stapte gisteren naar de rechter omdat het van mening is dat ziekenhuizen en verpleeghuizen te veel last zouden ondervinden van stakingen. De zorginstellingen laten hun beddengoed en ander verpleegtextiel schoonmaken door de wasserijen.

Ook vinden werkgevers dat er nog geen reden is om te staken. Met vakbond FNV zijn afspraken gemaakt over een nieuwe cao. De leden van de vakbond dienen daar volgens FTN alleen nog mee in te stemmen.

De rechter in Utrecht ging niet mee in de argumenten die de brancheorganisatie aandroeg. Wel legde hij beperkende maatregelen op aan de stakingsactie. In de zorgwasserijen mag worden gestaakt, maar, stelt de rechter, dat geldt wel voor maximaal twee bedrijven per dag. Ook mag een stakingsactie niet langer dan 24 uur duren.

'Dreigbrief'

Naast looneisen, hebben de stakende wasserijmedewerkers in Emmen vandaag nog een ander doel. Medewerkers van collega-vestigingen van CleanLease in Goes, Tiel en Kooi ontvingen een dreigbrief van hun werkgever. Daarin stond onder andere dat hun stakingsacties zouden worden gezien als 'werkweigering'.