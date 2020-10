Ruim 4 miljoen euro subsidie voor waterstofwijk Erflanden Hoogeveen

De subsidie wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het betaalbaar maken van de aanschaf van cv-ketels op waterstof. Ook kunnen bewoners het geld gebruiken om andere apparaten te vervangen.

Wethouder Werner ten Kate van het nieuw samengestelde zakencollege van de gemeente Hoogeveen wil samen met de inwoners invulling geven aan het plan. "Ik snap heel goed dat er veel vragen zijn", zegt hij. "We gaan echt niet alles in één keer overzetten, maar stap voor stap. We moeten het hebben van een zo breed mogelijk draagvlak."

Subsidie wordt verdeeld

De subsidie van 4,4 miljoen euro wordt opgesplitst in drie delen. In eerste instantie is het geld bedoeld om 430 woonhuizen (waarvan 12 al van het gas af zijn) in de woonwijk Erflanden af te koppelen van het aardgas. Daarvoor in de plaats gaan de bewoners gebruik maken van waterstof. Apparaten zoals gasmeters, cv-ketels, kookplaten en gasleidingen moeten vervangen of gecontroleerd worden.

De rest van het bedrag wordt besteed aan proceskosten. Zo wordt een modelwoning aangekocht om bewoners een realistisch beeld te geven. Waterstof kost voor de consument nog steeds meer dan aardgas. Daarom wordt de subsidie ook gebruikt om bewoners in de meerkosten van de waterstof tegemoet te komen.

Op het moment doen al 27 gemeenten in Nederland mee met dit project van het ministerie. Zij ontvingen subsidie in de eerste ronde. Waaronder ook woonwijk Lariks West van de gemeente Assen. Intussen zijn die projecten door het ministerie geëvalueerd en gelden voor de nieuwe deelnemers striktere eisen.

Voorloper project in Purmerend stopgezet

In Purmerend is een vergelijkbaar project gestart dat recent is stopgezet. De voorloper van het project in Hoogeveen stuitte volgens het NRC op diverse problemen. Zo blijkt de omschakeling veel duurder dan aanvankelijk gedacht en kunnen werkzaamheden aan onder andere de riolering en het warmtenet niet tegelijk worden uitgevoerd.

Wethouder Ten Kate verwacht dat in Hoogeveen ook niet alles van een leien dakje zal gaan. "In Nederland is er een aantal projecten waarbij wijken overgezet worden naar andere energiebronnen. Dus we hebben dit nog niet eerder gedaan en daar hoort bij dat je aan de voorkant niet precies weet welke hobbels je tegen zult komen. De kunst is om het tijdig te voorzien en maatregelen te nemen."

Het is best opvallend dat een gemeente die kampt met grote financiële problemen, dit project op poten zet. Eerder stelden gemeenteraadsleden daarom ook vragen over de haal- en betaalbaarheid van het project. Volgens Ten Kate moet het project volledig betaald worden met de subsidie van het Rijk en is er de hoop dat er ook financiële hulp komt vanuit de provincie en Europa.

Ook gemeente De Wolden ontvangt subsidie

Bij deze tweede subsidieaanvraag ontving het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 71 aanvragen. Uiteindelijk koos de minister 19 projecten uit. Ook gemeente De Wolden mag zich gelukkig prijzen en ontvangt de financiering voor het project 'Groen gas & hybride warmtepompen' voor het dorp Ansen.

Met deze tweede ronde komt het aantal 'proeftuinen', zoals het Rijk ze noemt, in totaal op 46. Hiermee worden circa 35.000 woningen en ander gebouwen verduurzaamd. In totaal hoopt het ministerie de komende jaren ongeveer 100 bestaande wijken aardgasvrij maken.