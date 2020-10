Acne en eczeem op de loer bij mensen die mondkapje te lang dragen

Medisch schoonheidsspecialist Yvonne van Veen uit Musselkanaal ziet een stijging van het aantal cliënten met acneklachten bij haar in de salon. Vaak komen die volgens haar door het verkeerd dragen van een mondkapje.

Maand in de jaszak

De meeste mensen met klachten dragen volgens Van Veen hun mondkapje te lang achter elkaar of gebruiken niet vaak genoeg een nieuw masker. "Ik heb jongeren in de salon die hun mondkapje soms al een maand in hun jaszak hebben gehad, zonder hem te wassen of te vervangen. Bacteriën hopen zich daardoor op en je kunt dan een hele vettige of juist droge huid krijgen", vertelt Van Veen.

In haar kliniek krijgt ze lang niet alleen jongeren met huidproblemen over de vloer. Sinds het uitbreken van de coronacrisis komen ook steeds meer zorgmedewerkers voor een behandeling bij haar langs. Zij moeten vanwege hun werk een mond-neusmasker dragen en kunnen dat niet altijd regelmatig afdoen of vervangen.

Weinig keus

"Het dragen van zo'n masker wordt door mijn werkgever verplicht", vertelt Esmee Scholte-Aalbes. Ze werkt in een verzorgingstehuis in Emmen en draagt dagelijks urenlang een mondkapje. De huid rond haar neus en mond zit inmiddels onder de bultjes en ook zij brengt een bezoek aan de schoonheidsspecialist:

"Alleen in de pauze kan ik het masker afdoen en daardoor krijg ik acne", legt Scholte-Aalbes de oorzaak van haar onrustige huid uit. "Daarom laat ik me nu al een tijdje behandelen bij de schoonheidsspecialist."

Volgens schoonheidsspecialist Van Veen is er een aantal maatregelen die je kunt treffen om huidproblemen door het mondkapje zo veel mogelijk te voorkomen. "Heb je een stoffen mondmasker, was hem dan iedere dag dat je hem draagt. Probeer om je mondmasker niet langer dan twee uur achter elkaar te dragen. Een andere optie is nog om een zijden mondmasker te kopen", adviseert Van Veen.