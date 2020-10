Felicitatiestoet met versierde auto's voor 65 jaar getrouwd echtpaar

Even voor half drie verzamelden de familieleden en vrienden zich om de hoek, zodat meneer en mevrouw Post ze nog niet konden zien. Ze plakten nog even de laatste versieringen in de vorm van uitgeprinte trouwfoto's van het stel op de ruiten, daarna was het zover. De parade kon beginnen en het bejaarde stel stond al in hun appartementstuintje te glunderen.

'Ze missen de visite'

"Ik heb vanochtend alvast wat champagneglazen met een drankje langsgebracht, zodat we straks wel even kunnen proosten op het huwelijk", vertelt dochter Yvonne Klok. "Ze gaan zelf vaak op visite en krijgen regelmatig bezoek over de vloer, maar dat kan nu natuurlijk niet. Dat missen ze wel en daarom vinden ze dit vast leuk."

Al toeterend reden de uitgedoste wagens stapvoets voorbij. Een zogeheten briljanten huwelijk is niet niks en deze trouwdag kun je niet stilletjes voorbij laten gaan. Daarom klonk er nostalgische muziek uit de jaren 50 uit de speakers. Voor een moment waande het stel zich weer in 1955. Prachtig vonden ze het.

Overrompeld

"We zijn overrompeld", bekent Piet Post. Het echtpaar vond het een mooi gebaar, nu ze geen bezoek konden ontvangen. "Ze komen overal vandaan, doen even de moeite voor ons. Dat is toch geweldig? Ze nemen zelf hun eigen borrel mee", zegt zijn vrouw Janny.

Na een proost op afstand en wat dansjes op de deuntjes uit de goeie oude tijd verdween de stoet weer richting huis.