Beveiligers anders ingezet door coronacrisis

Omschakelen

Voor Martine Piersma van beveiligingsbedrijf FBN Security in Emmen was het maanden geleden even schakelen tijdens de eerste lockdown. Er ging een streep door alle evenementen en ook de horeca moest de deuren sluiten. Juist de plekken waar haar personeel normaal gesproken veel aan het werk is.

"Toen was het wel van: 'oké, wat gaan we nu doen?' Maar je wordt toch creatief met z'n allen", vertelt Piersma over de gevolgen van de eerste lockdown. "We werden ook gevraagd voor andere werkzaamheden. Bijvoorbeeld rondlopen in het winkelcentrum. Daar worden sommige mensen aangesproken op hun gedrag. Of ze zich willen houden aan de nieuwe basisregels van corona."

Door de coronacrisis ziet ook het werk van beveiligers er behoorlijk anders uit:

Bij supermarkten, in winkelcentra of bij opvanglocaties voor dak- en thuislozen. Op die plekken worden beveiligers in coronatijd steeds meer ingezet. Piersma merkt dat het werk meerdere veranderingen heeft ondergaan: "De uren zijn langer en intensiever. Je zegt nu toch vaker: 'dit mag niet, hou daar eens mee op'. Je moet nu echt duidelijk maken dat bepaalde dingen echt niet mogen en mensen afstand moeten houden."

Boze mensen

Verschillende bedrijven en instanties merken de laatste weken steeds vaker dat niet iedereen begrip heeft voor de geldende coronaregels. En ook dat zorgt voor een extra inzet van beveiligers.

Zo heeft het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen sinds kort beveiligers ingehuurd omdat de locatie steeds vaker te maken heeft met boze mensen. Bestuursvoorzitter Paul van der Wijk vertelde daar afgelopen zaterdag over in het Radio Drenthe-programma Cassata.

'Wij hebben de regels niet gemaakt'

Volgens Piersma heeft haar personeel nog niet veel boze reacties gehad. "Je hoort natuurlijk af en toe: 'waarom moet dat nou, die regels?' Maar ja, dat moet gewoon. En dan leggen onze mensen ook uit dat zij niet de regels hebben bedacht. Dan is er vaak ook wel begrip."

Toch hoopt Piersma dat alles snel weer net zo wordt als vroeger, zodat haar personeel weer kan doen wat ze het liefst doen. "Gewoon weer lekker festivalletjes draaien, terug aan de deur bij een kroeg. Ja, dat missen we heel erg."