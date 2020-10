Forse stijging auto-inbraken in Drenthe

Deze zomer werd vaker in een auto ingebroken dan in dezelfde periode vorig jaar (Rechten: Wikimedia Commons)

Het aantal auto-inbraken in Drenthe is afgelopen zomer fors gestegen. In totaal kwamen 135 meldingen binnen, tegenover 88 een jaar eerder. Dat is een toename van ruim 53 procent.

Drenthe hoort samen met Zeeland en Flevoland tot de provincies met de grootste stijging. De cijfers betekenen geen record voor Drenthe. Acht jaar geleden telde de politie in de zomerse maanden meer dan 300 inbraken in auto's.

In de gemeente Assen werd het vaakst spullen uit auto's gestolen. Meer dan een derde (48) van de inbraken vond in de provinciehoofdstad plaats. Emmen volgt met 24 inbraken. In Aa en Hunze en Westerveld konden auto-eigenaren hun voertuig met een gerust hart parkeren: daar registreerde de politie geen enkele inbraak.

In heel Nederland werd in de zomer 11.700 keer ingebroken in een auto. Dat is een stijging van 9 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Alleen in Friesland, Limburg en Gelderland was sprake van een daling. In Utrecht vinden relatief de meeste auto-inbraken plaats.