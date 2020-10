2,5 miljoen voor Ansen: ‘Een boost voor onze energiedoelstellingen’

"Hier zijn we enorm blij mee", vertelt voorzitter Albert Smand van EnergieKansen. "Dit geeft een enorme boost aan onze plannen."

Betere isolatie

Met het geld wil de stuurgroep eerst het verbruik van aardgas zoveel mogelijk omlaag brengen. Door betere isolatie kan dat al met de helft, blijkt uit berekeningen. De overige 50 procent gaat het dorp halen uit biogas.

"We gaan groen gas opwekken uit mest van de boeren in ons dorp", legt Smand uit. "We hebben voor die mest ongeveer vierhonderd koeien nodig en doordat we hier in het dorp acht tot negen boeren hebben met gemiddeld zestig tot tachtig koeien, komen we daarmee een heel eind."

'Uitkomst erg belangrijk'

Door een samenwerking tussen verschillende boeren kan het volgens Smand niet blijven bij één installatie. Er moest geld komen voor verschillende apparaten. "Je kunt moeilijk bij iedere boerderij een omvormingseenheid neerzetten waar de aardgaskwaliteit wordt gewaarborgd. Daarom komt er straks een centrale omvormingseenheid in het dorp en komen verschillende vergisters bij de boerenbedrijven zelf."

Het project in deze vorm met kleinschalige boeren uit de omgeving is een experiment. "De uitkomsten zijn daardoor erg belangrijk, ook voor dorpen buiten Ansen. Kijk bijvoorbeeld naar Veeningen met hetzelfde verhaal. Zij hebben ook alleen maar kleine boeren in de omgeving."

Voor de energie die nodig is voor de omvormingseenheid wordt daarnaast een zonnepark aangelegd en een kleine windmolen geplaatst. In totaal kost het project zo'n 7,5 miljoen euro. De subsidie is dus niet kostendekkend. De rest van het geld hoopt de stuurgroep uit 'de markt' te halen. "Je kunt straks ook je gas gaan verkopen aan Rendo en we gaan kijken of we een lening kunnen afsluiten bij bijvoorbeeld de Drentse Energiecoöperatie of de Rabobank. Je doet zoiets ook niet voor 5 jaar, maar voor minimaal 15."

