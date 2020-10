Het graven naar granaten in Sleen is begonnen

Enkele tientallen nieuwsgierigen staan ademloos toe te kijken. De metaaldetectoren slaan aan. Maar zijn het de granaten? Dat is nog niet bekend, de metaaldetector is mogelijk afgegaan vanwege de kabels in de bodem. Maar om dat zeker te weten wordt er voorzichtig met grondboren gaten in de grond geboord.

Laagje voor laagje wordt de bodem weggehaald door een kraan. Vandaag komt er zekerheid. De bom ligt mogelijk bij Henk Renting in de tuin. "Interessant", zegt Renting. "Ben benieuwd of het er ligt, ik hoop het wel. Dan is het mysterie opgelost."

Bewoner Henk Renting (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Veertig granaten

Het is 10 mei 1940 en Jan Heeling, inmiddels 95 jaar oud, speelt bij zijn oom Geert. De oom is klompenmaker en gemeentesecretaris in Sleen en tijdens een rondje door het dorp, vanwege beschietingen van de Duitsers, vindt Heeling zo'n veertig granaten.

Hij beweert de tientallen granaten te hebben begraven aan de Broekveldstraat. Of ze er daadwerkelijk liggen moet vandaag blijken.

Een maand geleden spraken wij met Jan Heeling, die zijn bizarre onthulling deed:

