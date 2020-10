Overvaller terug de cel in na liefdestripje naar Parijs

"We wilden gewoon even samen weg. Gewoon even de l'amour in Parijs, of hoe noem je dat?" klinkt het in het onvervalst Gronings in de rechtbank in Assen. Dat de 51-jarige man uit Hoogezand vanwege zijn veroordeling voor een overval in Zuidlaren helemaal niet naar Parijs mocht, was hem even ontgaan, erkent hij.