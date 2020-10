Derde oehoe-paar in Drenthe: 'Ze staan te trappelen aan de grens'

Hasper is lyrisch over de foto die zijn vriend Arjen de Haan maakte. "Zo heb ik ze nog nooit gezien. Normaal zijn ze niet zo 'romantisch' en zitten ze niet zo dicht bij elkaar." Het mannetje zit links, het vrouwtje is te herkennen doordat ze dikker is. "Ik heb ze een paar keer horen roepen. Het mannetje begin voorjaar, 's avonds ging hij continu door, het klonk aardig desperaat. Eind mei hoorde ik ook ineens een vrouwtje. Ze zijn nog steeds samen, maar het was te laat om te broeden."

Oehoe's leggen eieren in februari en maart, er is dus kans dat er volgend voorjaar jonge oehoe's in Midden-Drenthe uit het ei kruipen. Voor de rust en de veiligheid van het paar maakt Hasper de exacte locatie van de oehoe's niet bekend. Wel zijn de terreinbeheerders ingelicht.

Opmars van de oehoe

De oehoe hoort tot 's werelds grootste uilen, met een lengte tot 75 centimeter en een spanwijdte tot 188 centimeter. Ze werden gezien als concurrenten in de jacht, waardoor ze eeuwenlang vervolgd werden. Nu staan ze op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Het broedgebied wordt daarom beschermd. Met een groeiend aantal oehoe's tot gevolg. In Duitsland is de oehoe al decennia bezig met een opmars.

"Duitsland is gewoon te vol met oehoe's, dus komen ze hier naartoe", aldus Hasper. Hij volgt de oehoe's in Duitsland al jaren en houdt de Drentse oehoe's ook nauwlettend in de gaten. "In Duitsland oogsten ze de mais ruiger. Er blijft meer liggen op het land, waar bijvoorbeeld ratten op af komen. En daar komt de oehoe weer op af. Ik dacht daarom eerst dat oehoe's niet zo snel naar Drenthe zouden komen. Maar als we naar het Drents-Friese Wold kijken, daar hebben de oehoe's bijvoorbeeld egels, wilde eend en kraai gegeten."

Ze weten zich dus te redden met het voedselaanbod in deze provincie. Ook een industrieterrein in Zuidoost-Drenthe blijkt een prima broedplek te zijn, daar heeft het tweede paartje van Drenthe dit jaar gebroed. Het jong is inmiddels uitgevlogen.

Over het oehoe-kuiken in Zuidoost-Drenthe maakten we destijds onderstaande reportage:

