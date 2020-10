Camping Anloo wordt na half jaar bakkeleien toch geveild

Er stond al eerder een executieveiling op de rol, eind mei. Niet van de curator, maar van één van de schuldeisers, een Fries advocatenkantoor. Die wilde de uitstaande schuld te gelde maken. Die veiling kwam er uiteindelijk niet, omdat er een onderhandse verkoop met de Zwolse vastgoedinvesteerder DK Group was gesloten. Maar de curator maakte bezwaar tegen de deal, en kreeg na een juridische procedure gelijk. Daardoor strandde de verkoop.

Schuldeisers

Nu kan de curator eindelijk, bijna een jaar na het faillissement, zelf de boel laten veilen. Het gaat om zowel het failliete campinggedeelte van 2,5 hectare, als de gebouwen met restaurant, receptie en recreatieruimtes op het voorterrein. De executieveiling wordt uitgevoerd door BOG Auctions. Hierover heeft curator Pieter Jan Dijstelberge na veel vijven en zessen overeenstemming bereikt met beide hypotheekhouders, het Friese advocatenkantoor en een oud-notaris.

Ze zijn schuldeisers die al jaren geld tegoed hebben van de failliete campingeigenaar. Het onderpand voor de uitstaande schuld was een deel van de camping, en het restaurant met alle bijgebouwen. In totaal zijn er 28 schuldeisers in dit faillissement. Ook de belastingdienst heeft nog tienduizenden euro's tegoed. De schuld van de failliete Broekema's Camping Service is meer dan een miljoen euro.

Terrein fatsoeneren

BOG Auctions gaat ter voorbereiding op de veiling de komende dagen het recreatiepark wat fatsoeneren, zegt curator Dijstelberge. "Het staat er allemaal niet fris bij. D'r is overal flink wat onkruid opgeschoten, zoals bij het restaurant aan de voorkant van het recreatiepark. Dat soort zaken worden wat opgeknapt, zodat het er wat beter bij ligt." Het is de verwachting dat het recreatiepark vrijdag op de veilingsite van het veilingbedrijf komt.

Het door onkruid overwoekerde terrein voor restaurant Woodz van Camping Anloo wordt voor de veiling nog opgeknapt (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Geinteresseerde kopers informeren

Volgens de curator hadden zich eerder dit jaar al wat geïnteresseerde kopers bij hem gemeld. Die moesten wachten op de executieveiling. Nu die er eindelijk komt, gaat hij de partijen actief informeren. "Dan kunnen we straks zien in hoeverre die interesse ook echt serieus is", aldus Dijstelberge.

Of de Zwolse DK Goup, die in mei de boel al onderhands wilde kopen, ook zal bieden op het park, daarvan heeft Dijstelberge 'eerlijk gezegd geen idee'. "Persoonlijk heb ik nog nooit contact met ze gehad. Maar wat ik ervan begreep waren ze erg enthousiast, en wilden ze graag aan de slag. We gaan het zien."

De DK Group weet inmiddels ook dat de veiling eraan komt, zo laat de woordvoerster weten. "Zeker gaan we bieden", zegt ze. De Zwolse investeerder had bij de eerste deal, die uiteindelijk juridisch stukliep, het liefst ook meteen het restaurant en receptiegebouw erbij gehad. Die maakten in mei geen deel uit van de verkoop. "Dat Woodz nu alsnog ter veiling komt, is beslist een pluspunt."

Niet hele park ter veiling

Geïnteresseerde kopers krijgen trouwens niet het hele recreatiepark aan de Bosweg in handen, mochten ze de veiling winnen. Het achterste gedeelte van Camping Anloo, van één hectare groot, is in eigendom van de dochters Hulshof. Dat blijft ook zo. Want dat gedeelte valt buiten het faillissement.

Volgens curator Dijstelberge heeft hij de eigenaren er niet toe kunnen overhalen ook hun deel te verkopen. Dat was aanvankelijk wel zijn inzet. Want dan had het complete recreatieterrein naar één nieuwe partij kunnen overgaan. Dijstelberge vindt het jammer dat dit nu niet kan. Dat daardoor de boel minder verkoopbaar wordt, bestrijdt hij.

"Het komt erop neer, dat net als in de vorige situatie er straks afspraken over het beheer gemaakt moeten worden. Chaleteigenaren of -huurders betalen voor hun plek aan de eigenaren van dat deel, voor de andere voorzieningen zullen er met de nieuwe eigenaar en beheerder afspraken gemaakt worden", aldus Dijstelberge.

Chaleteigenaren op de failiette Camping Anloo wachten al tijden op duidelijkheid (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Verschillende huisjeseigenaren

Verder is er nog een complicerende factor. Er zijn ook nog zo'n veertig verschillende eigenaren op het recreatiepark, die zo'n zeventig chalets in eigendom hebben. Sommigen bezitten ook de grond maar enkelen ook niet. Die zijn alleen maar eigenaar van het chalet, maar niet van de kavel waar hun recreatieverblijf op staat. Om hoeveel kavels dat precies gaat, daarover heeft curator Dijstelberge 'geen idee'. "Dat is nu juist het grote probleem. D'r is geen fatsoenlijke administratie bijgehouden."

Al deze chaleteigenaren zitten al driekwart jaar in grote onzekerheid over de toekomst van de camping. Zo is er al tijden geen stroom, water en riolering meer. Ze zijn blij dat er nu eindelijk een veiling komt, en hopen snel op een nieuwe eigenaar.

Camping Anloo is in januari failliet verklaard. Eigenaar Broekema's Camping Service had een schuld van meer dan een miljoen euro. Grote problemen ontstonden er twee weken later, toen Enexis het elektriciteitsnetwerk afsloot wegens brandgevaar. Tientallen bewoners woonden toen al jaren permanent op de camping, ook al wilde de gemeente Aa en Hunze dat niet hebben. Later stopten ook voorzieningen als water en riolering. Intussen startte de gemeente een nieuwe handhavingsprocedure met dwangsommen, waardoor bijna alle vaste bewoners die er illegaal zaten alsnog vertrokken. Andere recreanten haalden hun chalet of stacaravan halsoverkop weg van hun huurplek, omdat ze geen toekomst meer zagen in het recreatiepark. Er zijn zo'n 200 kavels op het park. Zeventig kavels zijn in particulier eigendom bij zo'n veertig verschillende eigenaren. Die wachten af wat er verder gebeurt. Daarnaast zijn er nog drie belanghebbende hypotheekhouders, waardoor het recreatieterrein in drie stukken is opgedeeld. Twee delen ervan komen nu ter veiling.

