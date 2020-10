Anderhalf jaar cel voor seksueel misbruiken stiefdochter

Een 50-jarige man uit Wolvega is veroordeeld tot anderhalf jaar cel (een half jaar voorwaardelijk) voor het misbruiken van zijn stiefdochter. Dat gebeurde tussen begin 2017 en maart 2018 bij het meisje en haar moeder thuis in Assen. Het meisje was 16 en later 17 jaar oud.

Het was de moeder van het meisje die in 2018 aangifte deed, nadat ze haar vriend thuis betrapte met haar dochter. Ze moest 's nachts even naar het toilet en zag haar vriend achter haar halfnaakte dochter staan. De man ontkende de seksuele handelingen.

Volgens de rechtbank is daarvoor wel genoeg bewijs. Het slachtoffer heeft verklaard dat de twee regelmatig seks hadden. Dat het meisje bij de politie aangaf dat ze er zelf in het begin ook nieuwsgierig naar was, maakt het niet minder erg, vindt de rechtbank. "Het slachtoffer was 16 jaar en hij 48. Hij heeft langere tijd misbruik gemaakt van haar kwetsbare positie, gezien haar leeftijd en zijn rol als stiefvader."

'Thuis moet veilige plek zijn'

De rechtbank neemt het de man ook kwalijk dat zij hem vertrouwde en hij daar misbruik van heeft gemaakt. "Het klemt ook dat het misbruik in de gezinssituatie heeft plaatsgevonden. Thuis, wat een veilige plek moet zijn", aldus de rechtbank. "Hij heeft zich niet bekommerd over de gevolgen voor het slachtoffer, maar was kennelijk alleen bezig met zijn eigen lustgevoelens."

De man, die inmiddels naar Wolvega is verhuisd, moet het meisje 10.000 euro schadevergoeding betalen, bepaalde de rechtbank. Zij heeft psychische klachten door wat haar is overkomen.

Het Openbaar Ministerie heeft twee weken geleden 2,5 jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk, geëist tegen de Fries. Dat vindt de rechtbank een te hoge straf, onder meer omdat hij niet eerder is veroordeeld.

