124 nieuwe coronabesmettingen, 2 sterfgevallen en 2 ziekenhuisopnames in Drenthe

De meeste nieuwe besmettingen zijn vastgesteld in de gemeenten Emmen (41) en Assen (11). De twee patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen komen uit de gemeente Coevorden en De Wolden. De twee sterfgevallen zijn geregistreerd in Emmen en Tynaarlo. Het is voor het eerst dat in laatstgenoemde gemeente iemand overlijdt aan de gevolgen van het coronavirus.

In totaal zijn 4.685 Drenten positief getest op het virus. Het totale aantal ziekenhuisopnames staat nu op 169, het aantal sterfgevallen op 76.

'Groei lijkt af te nemen in het Noorden'

Volgens de GGD Drenthe gaat het merendeel van de regio's die in de eerste golf weinig besmettingen hadden, nu mee in het landelijke beeld qua aantal besmettingen. "Wel lijkt de groei van het aantal besmettingen in het Noorden wat af te nemen", aldus de Drentse gezondheidsdienst.

Aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 27-10-20)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 209 (+4) 1 1 Assen 603 (+13) 14 3 Borger-Odoorn 245 (+8) 8 6 Coevorden 310 (+11) 15 (+1) 2 Emmen 1.360 (+41) 46 23 (+1) Hoogeveen 568 (+10) 27 12 Meppel 273 (+7) 11 5 Midden-Drenthe 271 (+9) 6 0 Noordenveld 237 (+2) 6 14 Tynaarlo 269 (+6) 11 1 (+1) Westerveld 103 (+2) 9 4 De Wolden 226 (+11) 15 (+1) 5 Woonplaats onbekend 11 0 0

Weekcijfers Drenthe

Het RVIM meldt vandaag ook de nieuwe weekcijfers. In Drenthe zijn sinds vorige week 908 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat aantal lag alleen lager in Zeeland (546), Groningen (669) en Friesland (848). De meeste besmettingen waren in de regio's Rotterdam-Rijnmond (6.414) en Utrecht (6.252).

Per 100.000 inwoners gaat het in Drenthe om 183.9 besmette personen. Vier regio's in Nederland hebben een lager gemiddelde: Groningen (114.2), Friesland (130.5), Zeeland (142.4) en Limburg-Zuid (181.7). Het hoogste gemiddelde is in Amsterdam-Amstelland (552.4), gevolgd door Hollands-Midden (486.5).

Landelijke cijfers

Het aantal nieuwe coronagevallen lijkt landelijk iets te stabiliseren. Tussen gisterochtend en vanochtend zijn 10.315 positieve tests geregistreerd. Gisteren meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 10.346 besmettingen. Het waren er aanvankelijk 10.353, maar dat aantal is bijgesteld. Op zondag kwamen er 10.200 gevallen bij.

In de afgelopen zeven dagen zijn 67.542 positieve tests geregistreerd. Vorige week meldde het RIVM 55.587 nieuwe gevallen in de week ervoor. Het aantal nieuwe meldingen stijgt minder snel dan in de week ervoor. "Dat is waarschijnlijk het effect van de maatregelen die eind september en medio oktober van kracht werden", aldus het RIVM.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 70. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 26 sterfgevallen gemeld.