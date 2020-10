Stones-fan uit Meppel draagt bij aan tentoonstelling: 'Ik krijg zoveel energie van die muziek'

Een klein deel van die verzameling is vanaf 14 november voor iedereen te zien tijdens de internationale tentoonstelling Unzipped in het Groninger Museum. Tadema is één van de drie Nederlandse Stones-fans die eraan mogen meewerken. "Ik krijg zoveel energie van de muziek."

Tadema is inmiddels 67 jaar oud, maar zijn liefde voor de Rolling Stones begon al in zijn tienerjaren. Als dertien-, veertienjarige lag hij met zijn transistorradio te luisteren. "Stiekem onder de dekens, want mijn ouders mochten het niet merken." De liefde voor de band is toen ontstaan en nooit meer weggegaan. "Ik vind het de grootste rock & roll band aller tijden. Dat vind ik niet alleen, velen met mij. Ik krijg er energie van. Ze hebben zoveel mooie dingen gemaakt en allerlei soorten muziek: rock tot blues en van country tot punk."

'Waar ze zijn, wil ik ook zijn'

De fascinatie voor de Stones uit zich bij de Meppeler in een verzamelwoede. Zo heeft hij onder andere spullen, platen, cd's en ruim honderd T-shirts. "Ook veel herinneringen aan concerten in binnen- en buitenland", vertelt Tadema, wiens teller op 33 bezochte concerten staat. Hierbij staat het bezoek aan Hyde Park in 2013 op nummer één. "Dat was de meest indrukwekkende. Daar waren ze al sinds de jaren zestig niet meer geweest. Het gaat heel ver. Waar ze zijn, wil ik ook zijn."

Bijzonder is het treffen met een limousine op de parallelweg toen Tadema onderweg was naar een concert van de band in De Kuip in Rotterdam. "We deden het raampje open en begonnen te zwaaien. Dat duurde even na een paar seconden ging het raam van de limo open. Een vergeelde hand met een ring eraan en die zwaaide een paar keer terug. Wij denken nog steeds, en dat houden we vast, dat het Keith Richards was. Het was een hele mooie belevenis."

Inbreng nog geheim

Tijdens de tentoonstelling in het Groninger Museum is 99 procent van alles wat er te zien is, ingebracht door het management van de rockband. Dat maakt de bijdrage van Tadema en twee andere Nederlanders heel bijzonder. Tadema kan een klein deel van zijn collectie laten zien. Wat, dat wil hij nog niet verklappen. "Mensen moeten maar komen kijken."

Wel is zeker dat er foto's te zien zijn een legendarisch concert in het Kurhaus uit 1964. "Toen werd de hele zaak afgebroken na vijf nummers. Ik heb van een andere fan een aantal foto's in bruikleen. Die zijn nog nergens anders te zien geweest. Straks zijn die te zien. Zelf heb ik een enorme mooie foto gemaakt in Warschau van Keith Richards. En veel spullen uit de beginperiode, die je niet dagelijks ziet. Die zullen ook ergens te zien zijn."