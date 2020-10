Tot twee jaar cel geëist voor afpersing om verdwenen crossmotor

Een 20-jarige medeverdachte hoorde zestien maanden, waarvan tien voorwaardelijk, eisen voor zijn betrokkenheid. Het OM wil ook dat de drie samen ruim 1.100 euro schadevergoeding aan het slachtoffer betalen.

900 euro betalen

De Assenaar stapte in november vorig jaar naar de politie om aangifte te doen. Hij vertelde dat de drie mannen vrienden van hem waren en dat ze hem een maand eerder hadden gevraagd of hij wat scooters en crossmotoren kon ophalen. Hij had een busje, waar ze in pasten.

Nadat de Assenaar een scooter en een crossmotor had opgehaald en bij hem thuis had neergezet, kreeg hij naar eigen zeggen het gevoel dat ze gestolen waren. Niet veel later kwam er iemand bij hem die zei dat hij de crossmotor kwam ophalen namens de drie verdachten. De volgende dag kwamen de drie zelf langs en vroegen waar de crossmotor was. Toen het slachtoffer zei dat die al was opgehaald, zei het trio daar niks van te weten.

Ze eisten dat hij binnen een paar dagen 900 euro aan hen zou betalen, omdat de motor zeker zoveel waard was geweest. Toen het slachtoffer ze vertelde dat hij dat niet had, dreigden ze al zijn botten te breken als hij niet snel zou betalen. Uiteindelijk dwongen de drie een betalingsregeling af van 50 euro per week.

Verdachten opgewacht

Toen hij twee weken later niet kon betalen, kwam de oudste verdachte bij hem langs. De 37-jarige man gaf hem klappen en nam zijn tv mee, vertelde het slachtoffer. Ook bedreigde hij zijn vriendin dat ze maar 'op haar rug moest gaan liggen' om het geld bij elkaar te verdienen als het hem zelf niet lukte.

Uiteindelijk betaalde het slachtoffer drie keer 50 euro en stapte hij daarna doodsbang naar de politie. Toen hij op het bureau was, belde een van de verdachten dat ze die avond weer geld kwamen halen. De politie wachtte ze op bij het huis van het slachtoffer en kon zo de oudste en de jongste verdachte aanhouden. Beiden hadden een mes bij zich. In het huis van de 24-jarige medeverdachte vonden agenten na zijn arrestatie een pistool.

Diefstal crossmotoren

De drie verdachten ontkennen allemaal dat ze hun vroegere vriend hebben afgeperst. De officier van justitie gelooft weinig van hun verklaringen, omdat ze in de rechtbank in Assen alle drie een ander verhaal vertelden. "Dat strookt niet met elkaar", aldus de aanklaagster.

De oudste verdachte heeft al een lang strafblad en zit bijna een jaar in voorarrest. De andere twee werden eerder vrijgelaten. Toch werd de 20-jarige man afgelopen voorjaar weer opgepakt. Hij zit nu vast omdat hij ook wordt verdacht van de diefstal van crossmotoren in onder meer Emmen. Die strafzaak, met meerdere verdachten, wordt later behandeld. In de afpersingszaak doet de rechtbank over twee weken uitspraak.

