Provincie moet zelf bijdragen aan spoorverbinding Emmen - Rheine

De spoorlijn van Coevorden naar de Duitse grens ligt er al, maar deze is nu alleen geschikt voor goederentreinen en lage snelheden. Hoeveel er eenmalig in de spooraanpassing gestoken moet worden wil gedeputeerde Cees Bijl volgens woordvoeder Eddy Beuker nog niet zeggen. Bijl moet nog onderhandelen met staatssecretaris Stientje van Veldhoven van infrastructuur. Het gaat volgens Beuker om een "substantieel bedrag."

1,8 miljoen?

Een kleine rekensom: 20 miljoen aan Duitse zijde voor het opknappen van bijna 27 km spoor is een kleine 750.000 euro per kilometer. Het Nederlandse deel is bijna 2,5 km lang dus als je naar Duitse maatstaven rekent kom je op ruim 1,8 miljoen euro aan kosten.

Over de jaarlijkse bijdrage aan het uitvoeren van de treindienst verschafte Bijl al wel duidelijkheid aan Provinciale Staten. Dat zal tussen de 1 en 1,5 ton liggen. Volgens Bijl een zeer verantwoord bedrag voor zo'n vorm van openbaar vervoer.

Er moet in ieder geval Drents geld bij

Dat er in ieder geval Drents geld bij de treinverbinding moet is wel duidelijk, vertelde Bijl in PS. "Voor het kabinet hoort deze spoorverbinding niet bij de op te lossen knelpunten dus zullen we er als regio zelf ons best voor moeten doen. Dat hebben we al laten zien met het half miljoen euro dat we in het onderzoek van ProRail steken." ProRail maakte een raming van de kosten voor het aanpassen van het Nederlandse deel van de spoorlijn. Dat onderzoek is inmiddels klaar maar nog niet openbaar. Bijl wil het gebruiken in de onderhandeling met Van Veldhoven. Daarna gaat het rapport naar PS.

Volgens woordvoeder Beuker moeten Bijl en de staatssecretaris binnenkort om tafel om afspraken te maken met het kabinet. Want het plan voor de spoorverbinding moet definitief opgenomen worden in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) wil het een kans maken op rijksgeld. Van Veldhoven praat op 7 december met de Tweede Kamer over het MIRT. Bijl riep de statenleden op om bij politieke vrienden in Den Haag de komende tijd het belang van de treinverbinding onder de aandacht te brengen.

Bijna alle partijen in Provinciale Staten zijn positief over doortrekken van de Duitse trein naar Coevorden. Vorig jaar maakten ze een proefrit. (Rechten: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel)

Duitsers betalen het grootste deel

Overigens is wat Drenthe en het kabinet bij moeten dragen aan de spoorverbinding een schijntje. De Duitsers nemen de spoorlijn vanaf de grens tot aan Neuenhaus onder handen, en die klus kost dus een slordige 20 miljoen. Dat is nog zonder de jaarlijkse bijdrage voor het rijden van de treinen. Zowel de deelstaatregering van Niedersachsen als de landsregering in Berlijn hebben het geld al toegezegd.

Het stuk Neuenhaus - Bad Bentheim is al voor 50 miljoen opgeknapt en daar rijden inmiddels sinds de zomer van 2019 de nieuwe personentreinen van de Bentheimer Eisenbahn. De geschatte reizigersaantallen op dat deel van de lijn zijn vanaf het begin al gehaald. In Bad Bentheim is er aansluiting op de treinen naar Rheine, Berlijn en Hengelo.

Sinds 2014 werken de provincie Drenthe, de Landkreis Grafschaft Bentheim en de Bentheimer Eisenbahn aan de ontwikkeling van het personenvervoer op het traject Emmen-Rheine. Er is in 2016 een gezamenlijke haalbaarheidsstudie uitgevoerd waaruit is gebleken dat gemiddeld 1.500 reizigers per dag van deze verbinding gebruik kunnen maken. Daarnaast zijn andere economische en maatschappelijke effecten in kaart gebracht. De treinen moeten in 2024 gaan rijden. Dat is dan van Bad Bentheim naar Coevorden. Door naar Emmen vergt aanpassingen aan het spoor en dus extra investeringen.

Door naar Groningen over de Nedersaksenlijn

De Bentheimer Eisenbahn zou graag verder door willen rijden naar Groningen, maar dan moet eerst wel de Nedersaksenlijn worden gerealiseerd. Daarvoor is dan minimaal nodig: de aanleg van een nieuwe spoorverbinding tussen Emmen en Nieuw-Buinen of Musselkanaal. En het geschikt maken van de STAR-museumspoorlijn van Musselkanaal of Nieuw-Buinen naar Veendam voor het harder rijden met moderne treinen.

De spoorlijn zelf ligt er al ruim 100 jaar

De spoorlijn Coevorden - Bad Bentheim ligt er al sinds 1910. Maar sinds 1939 rijden vanuit Coevorden alleen nog goederentreinen naar onze Oosterburen. Op het vrijwel geheel Duitse deel van de lijn verdween in 1979 het personenvervoer. Sinds vorig jaar zomer rijden er tot aan Neuenhaus dus weer reizigerstreinen.

En de BE is samen met de Duitse regionale overheden ook begonnen aan een haalbaarheidsstudie naar de reactivering en grotendeels heraanleg van de spoorlijn Bad Bentheim - Gronau. Dat is wel een leuk historisch detail: de origine spoorverbinding zoals destijds aangelegd was van Coevorden naar Gronau.