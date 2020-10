Ludieke mondkapjestaart valt niet bij iedereen in de smaak

Veel mensen vinden het een leuk idee, maar op sociale media krijgt de taart ook veel boze reacties.

Tijdens de eerste coronagolf bedachten ze bij banketbakkerij Gosselaar een taartje in de vorm van een toiletrol, omdat er toen veel toiletpapier gehamsterd werd. Die was erg populair en sinds een week, tijdens de nieuwe golf, ligt er een mondkapjestaart in de vitrine.

Cake met room en frambozen, omhuld met marsepein in de stijl van een gezichtje dat geheel volgens de voorschriften een mondkapje draagt.

Ludieke actie van marsepein

"Het is een ludieke actie", vertelt Corine Gosselaar van de bakkerij. "Omdat we met marsepein van alles kunnen maken, spelen we op een leuke manier makkelijk in op maatschappelijke ontwikkelingen. Zo deden we dat bijvoorbeeld toen de prinsesjes geboren werden of tijdens een voetbaltoernooi. De bakkerij begint al om zes uur 's ochtends, dus kunnen we direct iets maken van het nieuws van de avond ervoor."

Bij veel klanten valt de taart meteen op. "Meestal lachen ze er wel om. Kinderen vinden de taart leuk, omdat dat smiley-gezichtje een mondkapje draagt."

De mondkapjestaart valt vooral goed in de smaak bij zorginstellingen. "Verzorgingstehuizen en ziekenhuizen kopen hem, omdat het voor hun personeel natuurlijk extra herkenbaar is. Ze dragen altijd al een mondkapje. Maar ook mensen die nu jarig zijn vinden het leuk om deze taart uit te delen, omdat de visite nu niet op bezoek kan komen", vertelt Gosselaar.

Anti-taartreacties

Toch is niet iedereen vrolijk gestemd over het gebakje. Bij een aantal Facebookgebruikers ligt de taart zwaar op de maag.

De bakkerij heeft een aantal foto's op het sociale medium geplaatst. "Blijkbaar heeft een van onze volgers dat vervolgens gedeeld in een groep die tegen de anderhalvemetersamenleving is. Veel mensen uit die groep reageerden daarna op ons bericht. We hadden dat eerst niet door, tot we na een uur gingen kijken. Het verbaasde ons wel. Wie vindt zo'n taartje nou niet leuk", vraagt de bakker zich af.

Veel van de mensen die reageren zijn fel tegen het gebruik van mondkapjes, en dus ook tegen de taart. Dat laten ze weten ook, in niet al te milde teksten. De bakkerij twijfelde even, omdat Gosselaar geen kant wil kiezen, maar plaatste toch een statement onder het bericht op Facebook:

"Jammer dat de taart niet iedereen vrolijkt maakt, maar van de klanten die in de winkel komen krijg ik gelukkig alleen maar enthousiaste reacties", besluit Gosselaar.