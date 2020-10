Extra onderzoek naar schietpartij in Hoogeveen

De advocaat van de 33-jarige Hoogevener die wordt verdacht van een schietpartij bij zijn huis in april mag zes mensen als getuigen horen over wat er die nacht gebeurd zou zijn. Dat bleek vanmiddag tijdens een regiezitting bij de rechtbank in Assen.

Eigenlijk zou de strafzaak tegen de verdachte vandaag inhoudelijk behandeld worden, maar hij heeft sinds kort een nieuwe advocaat en die vroeg de rechtbank om extra onderzoek te mogen doen. Het Openbaar Ministerie (OM) stemde ermee in. De getuigen die hij mag horen, onder wie de vriendin van de Hoogevener, kunnen mogelijk meer vertellen over de schietpartij.

Zelfverdediging of niet?

Een 23-jarige Rotterdammer werd in de nacht van 5 april in de Adriaan Baasstraat in zijn been geschoten door de 33-jarige verdachte. Het OM verdenkt hem van een poging tot moord of doodslag, maar de Hoogevener zegt dat hij schoot uit zelfverdediging.

De Rotterdammer kwam hem die nacht samen met twee anderen thuis opzoeken, waardoor de man zich bedreigd voelde. Volgens de Hoogevener ging het om een overval. Om zichzelf en zijn vriendin te beschermen, zou hij hebben geschoten.

De schietpartij volgde op een incident een dag eerder. Toen zou de 33-jarige verdachte in Hoogeveen zijn ingereden op een vriend van de Rotterdammer. Het liep goed af, maar het OM ziet het incident als een poging tot doodslag.

Oude vete

Tussen de 33-jarige verdachte en de Rotterdammer en zijn vrienden spelen volgens zijn advocaat al langere tijd problemen. De Hoogevener zegt in het verleden ook door hen te zijn overvallen, waarbij met wapens werd gedreigd.

Nadat hij op 5 april was aangehouden, vond de politie in zijn huis ruim achthonderd xtc-pillen. Ook daarvoor moet de man zich bij de rechter verantwoorden. Wanneer de strafzaak verder gaat, is nog niet bekend. Eerst worden de getuigen gehoord door de rechter-commissaris (onderzoeksrechter, red.) van de rechtbank in Assen.

