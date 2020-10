Zakencollege Hoogeveen zoekt debat: 'Wat nodig is moet gebeuren'

Wethouder Derk Reneman: "Maar als je te hoop loopt tegen iets dat jou raakt, denk er dan ook aan wie er dan geraakt zou moeten worden."

Begin deze maand zijn de nieuwe wethouders van de gemeente Hoogeveen aan de slag gegaan. Een zakencollege met wethouders van buiten die op grond van hun kennis en ervaring de gemeente uit het slop moeten trekken. Niet alleen de verhoudingen in de politiek moeten genormaliseerd worden. Met name de miljoenentekorten moeten ook weggewerkt worden.

Eerste opdracht is het huishoudboekje op orde brengen. En dat is gelukt, stelt wethouder van Financiën Reneman. "Er ligt een pakket bezuinigingen en lastenverzwaringen die tot een sluitende programmabegroting leiden. Waar het ons nu om gaat is hoeveel investeringen we nog kunnen doen. We moeten met de raad afspreken hoever de gemeente zich in de schulden wil steken."

Hoogeveen heeft daarvoor niet veel mogelijkheden. Reneman: "Vergelijk het met een huishouden dat de hypotheek wil verhogen. Dan kun je met dat extra geld meer doen, maar je moet ook meer afbetalen." Hoogeveen zit op een schuld die 78 procent van de jaarlijkse inkomsten bedraagt. Eerder heeft de raad afgesproken dat dat maximaal 80 procent mag worden.

Minder investeringen

In augustus stelden de informateurs van het zakencollege dat Hoogeveen 60 miljoen euro zou kunnen lenen met een aflossing van 6 miljoen per jaar. Maar het zakencollege wil daarover met de gemeenteraad in gesprek. Want de schuld zou dan stijgen naar 108 procent van de inkomsten. De raad moet daarom komend jaar een nieuwe schuldengrens gaan stellen.

Het hangt van die nieuwe grens af of het basisonderwijs meer geld kan krijgen voor de hoognodige nieuwbouw van de meer dan veertig verouderde scholen in de gemeente. Maar ook hangt daarvan af of ook het laatste deel van de Hoofdstraat vernieuwd wordt of dat er kunstgrasvelden voor sportverenigingen kunnen komen. En zo is er nog wel wat te bedenken of al eerder bedacht, maar uitgesteld of afgeblazen.

Verzet inwoners

Onder de inwoners leeft er steeds meer kritiek op de gang van zaken en groeit het verzet tegen de hardheid van de aangekondigde bezuinigingen. Inwoners uit het centrum protesteren tegen de forse verhoging van de parkeertarieven. Scala Centrum voor de Kunsten is boos dat het alle subsidie verliest. De OZB gaat met meer dan een kwart omhoog. De bibliotheek moet tien procent inleveren. Jeugdzorg en WMO moeten 8 procent inleveren en komend jaar wordt duidelijk waar dat pijn doet. De lijst bezuinigingen is lang.

Reneman: "Ik begrijp wel dat mensen de bezuinigingen in de openbaarheid willen bespreken. Dat gaat nu ook gebeuren. De politieke partijen kunnen hun kleuring geven tijdens het maatschappelijk debat dat we hierover gaan voeren in en buiten de raad."

De wethouders Jan Zwiers en Janita Tabak denken dat de openbaarheid niet veel anders is dan bij een gewoon meerderheidscollege. En volgens Reneman hoeven burgers niet cynisch te zijn over de inspraakmogelijkheden. "Alleen er moet wel een meerderheid voor de raad in te vinden zijn en passen in de begroting."

Dure parkeertarieven uitgesteld

Een actiegroep heeft inmiddels al duizend handtekeningen verzameld tegen de nieuwe parkeertarieven. Het gaat hen vooral om de meer dan duizend euro kostende vergunning voor een tweede auto. Bewoners hebben die vaak nodig voor hun werk. Maar het zakencollege heeft de maatregelen voorlopig uitgesteld. Reneman: "We nemen geen besluiten voordat we met de mensen hebben gesproken. De inspraaktermijn is verlengd en nieuwe tarieven gaan niet eerder dan in 2022 in."

Zwiers: "Het is niet onze hobby om mensen te plagen. Maar wat nodig is moet gebeuren om weer een nieuw perspectief voor Hoogeveen te krijgen. En verzet brengt ook meer creativiteit, dan wanneer we als gemeente met de portemonnee staan te zwaaien." Tabak: "De mensen moeten snappen dat we gaan voor het algemeen belang van Hoogeveen en de Hoogeveners. We kunnen niet iedereen tevreden houden."