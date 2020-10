Een op de tien scholieren Borger-Odoorn kan niet goed genoeg rekenen

Want de prestaties op het gebied van rekenen en taal nemen over de hele linie af in Drenthe. Onderzoeker Mariet Thalens: "We zien een licht dalende trend. Daarom zeg ik: blijf waakzaam op het niveau van lezen en rekenen in bijvoorbeeld de hogere klassen. De leesweerstand die is gemeten in het voortgezet onderwijs zie je al beginnen in groep 6, 7 en 8."

Rekenvaardigheden minder

In heel Drenthe verlaat een deel van de leerlingen de basisschool zonder dat ze goed genoeg kunnen rekenen. Het streven is dat alle leerlingen in groep 8 het basisniveau (1F) halen, maar uit de eindtoets blijkt dat dit bij 6 procent van de kinderen niet lukt.

In Borger-Odoorn verlaat bijna één op de tien kinderen de basisschool met onvoldoende rekenvaardigheden. Drie van de zeventien basisscholen in de gemeente Borger-Odoorn haalt de inspectienorm niet, oftewel een op de vijf scholen.

"Het is een gebied waar best wat sociaaleconomische achterstand is. Kinderen wonen in gezinnen waar omgaan met taal niet heel erg aanwezig is. En daardoor lopen ze achterstanden op al in hun vroegste jeugd", zegt wethouder Albert Trip (D66).

(Rechten: RTV Drenthe)

De gemeente doet nu al veel om achterstanden te voorkomen. "Als kinderen al op de basisschool zitten, dan ben je te laat. Daarom hebben wij het programma vroeg- en voorschoolse educatie om peuters met taal in aanraking te brengen. Zodat er thuis wordt voorgelezen en ze heel veel met taal omgaan, waardoor ze straks op school niet al met een achterstand beginnen. Want dan loopt het alleen maar op."

Onderzoeker Thalens wijst erop dat deze programma's ook in sommige andere gemeentes lopen. De onderwijsinspectie heeft dit jaar voor het eerst meegewogen dat sommige scholen een complexe leerlingenpopulatie hebben.

Achterstanden inlopen

Vraag is wanneer de vruchten te plukken zijn van die vroeg- en voorschoolse educatieprogramma's? "We moeten aan een lange adem denken. Want de kindertjes van twee jaar die nu aan dat programma beginnen, worden pas met tien jaar op dit vlak gemeten", zegt Trip.

Hij denkt dat het wel goed gaat komen. "Het moet goed komen. We willen gewoon niet dat kinderen die achterstand blijven houden."