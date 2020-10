De Jonge: 'Maatregelen gaan zeker tot in december duren'

Coronaminister Hugo de Jonge zegt dat de coronamaatregelen nog zeker tot in december duren. Dat zei hij vanavond tijdens een persmoment. Het zal volgens De Jonge nog even gaan duren voordat de besmettingsgraad met het coronavirus ver genoeg omlaag is.

Premier Mark Rutte vertelde dat het nog te vroeg is om harder in te grijpen in de strijd tegen het coronavirus. Twee weken geleden nog moest onder meer de horeca verplicht dicht en werd de amateursport in groepsverband voor volwassenen stilgelegd. De maatregelen zouden vier weken duren. Na twee weken zou het kabinet 'de temperatuur meten', maar zij vindt het nu nog te vroeg 'om harder op de rem te trappen'.

'Cijfers blijven te hoog'

"Als je er nuchter naar kijkt", zei Rutte, "dan zie je dat het aantal besmettingen afvlakt, maar cijfers blijven te hoog en moeten naar beneden. We blijven de komende dagen nauwkeurig volgen wat in de teststraten en in ziekenhuizen gebeurt."

Rutte kondigde een nieuwe persconferentie aan voor komende dinsdag. "Tenzij de cijfers zo de hoogte inschieten dat we eerder moeten ingrijpen."

Wat betreft Sint-Maarten en het Sinterklaasfeest geeft Rutte het dringende advies om dit vooral in kleine kring te vieren. Over de kerstdagen durft hij nog geen voorspelling te doen.

De premier benadrukte ook de afspraken die onder de burgemeesters van de veiligheidsregio's gemaakt zijn. In dit Veiligheidsberaad is afgesproken om strenger te handhaven. In plaats van waarschuwen wordt sneller beboet.