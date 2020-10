Granatenmysterie Sleen: 'Ik sta hier niet met een voldaan gevoel'

"Helaas hebben we niets aangetroffen, op de plekken die meneer Heeling ons aangewezen heeft. En dat is wat het is", licht explosievenexpert Matthijs Vogel van T&A Survey toe. "Een teleurstellende dag", zegt Bert Wessels van Seniorenbelang Sleen. "Ik sta hier niet met een voldaan gevoel nu."

Vlak na de kruising Broekveldstraat/Heirweg was de weg rondom de woning van Henk Renting afgezet. Want daar, net na de bebossing in zijn tuin of in de berm, zouden ze op ongeveer anderhalve meter diep moeten liggen: De granaten die Jan Heeling in de grond heeft gestopt.

Kanon

Het verhaal kwam aan het licht toen Heeling (95) geïnterviewd door Seniorenbelang Sleen afgelopen voorjaar in het kader van 75 jaar vrijheid. Hij biechtte toen op dat hij samen met zijn oom Geert en de toenmalige gemeentesecretaris op 10 mei 1940, een ronde door het dorp deed en daar een kanon trof met granaten eromheen. Volgens oom Geert moesten de granaten daar weg, omdat ze anders in handen kwamen van de Duitsers.

Ze groeven een gat van 1 meter 70 diep, waar Heeling in moest staan en de granaten aanpakte. De drie spraken er geen woord over, met niemand. Seniorenbelang Sleen heeft de gemeente Coevorden ingelicht en zo is het balletje gaan rollen.

Vandaag was het dan zover: er zou een einde komen aan de onzekerheid. Eerst werd de bodem uitgebreid gescand. Werd er gespit. De metaaldetector sloeg een aantal keren flink aan. Bewoner Renting: "Ik geloofde er eerst helemaal niets van", zegt hij. "Maar de heer Heeling is zo overtuigd. Ja, dan ga je toch twijfelen. Het is interessant."

Bewoner Henk Renting (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

"Het is toch wel spannend", zei Bert Wessels van Seniorenbelang Sleen tussentijds. "We moeten maar kijken wat er in de bodem zit. Ze halen de kraan er niet voor niets bij."

De kraan groef voorzichtig laagje voor laagje. Uiteindelijk bleek rond de middag dat op de plekken die Heeling aangewezen heeft, niets ligt. "Jammer dat ze niets aangetroffen hebben. Dat was voor het verhaal wel mooi geweest", zegt Renting, die zijn omheining net heeft teruggeplaatst.

'Ligt veilig in de grond'

T&A Survey zegt hiermee niet dat er helemaal geen granaten in de buurt liggen. "Hoe ver wil je ook gaan met graven? Het kan best zijn dat er verderop wel wat ligt. Maar we hebben specifiek hier gegraven omdat dit de aangewezen plek was", aldus Vogel. "Maar stel er ligt wel wat: het ligt er wel veilig diep in de grond."

Voor Seniorenbelang Sleen is het nog geen afgedane zaak. Heeling kon er zelf niet bij zijn wegens ziekte. "Ik heb hem net weer gebeld", zegt Wessels. "Hij blijft bij zijn verhaal en heeft het me weer uitgelegd hoe het gegaan is. Ik ga daar toch wel in mee, maar waar zijn ze dan wel? Als ze na de oorlog waren weggehaald dan krijgt dit nog wel een staartje."