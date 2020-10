Raad Tynaarlo akkoord: scholen en sportaccommodaties Zuidlaren aangepakt

Sportvelden die veel langer van goede kwaliteit blijven, goede sporthallen waar sportclubs terechtkunnen en klaslokalen en schoolgebouwen die de komende veertig jaar weer vooruit kunnen. In totaal is vanavond 30 miljoen euro beschikbaar gesteld door de gemeente Tynaarlo om de accommodaties in Zuidlaren toekomstbestendig te maken.

Zeven scholen en een aantal sporthallen worden gerenoveerd of zelfs helemaal vernieuwd met dit accommodatiebeleid. Het doel van dit plan van de gemeente is om duurzame en toekomstbestendige huisvesting voor scholen en sportaccommodaties te realiseren in Zuidlaren. Het dorp is de laatste in de rij. Eerder werden accommodaties in Eelde-Paterswolde, Vries en Tynaarlo opgeknapt. Ook wordt sportpark Wenakkers meegenomen in de renovatie.

Gemeenteraad positief

De gemeenteraad is erg positief over de plannen. De meeste raadsleden zijn blij dat het eindelijk zo ver is. In 2017 lagen er namelijk ook al plannen om scholen en sportlocaties in Zuidlaren aan te pakken. De sluiting van het Harens Lyceum gooide roet in het eten. In de plannen zou deze namelijk verhuizen naar sportpark Wenakkers, maar door teruglopende leerlingenaantallen verliep dat anders. In de herziene plannen van de gemeente wordt het sportpark gerenoveerd.

Inmiddels is CKC Het Stroomdal al tijdelijk verhuisd naar het Harens Lyceum. De school wordt op dit moment al verbouwd. Ook bij andere scholen is het bestuur bezig met voorbereidingen op de verbouwing of vernieuwing.

