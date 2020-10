FC Emmen met vier 'nieuwe gezichten' tegen FC Eindhoven: 'We moeten een ronde verder'

FC Eindhoven, de nummer 12 van de Keuken Kampioen Divisie, was al drie keer eerder de tegenstander van FC Emmen in het bekertoernooi en won ook alle ontmoetingen: In 2003, 2005 en 2011. "Tijd om daar verandering in te brengen", aldus Lukkien. "We zijn ook de favoriet en moeten gewoon een ronde verder komen."

Toch is het bekertoernooi niet bepaald een podium waar FC Emmen vaak succes heeft. "Integendeel", erkent Lukkien. "Het is eigenlijk een dramatische combinatie." In het seizoen 1998/199 bereikte de Drentse club nog de kwartfinales (waarin het werd uitgeschakeld tegen Fortuna Sittard) en daarna kwamen de rood-witten nooit verder dan de 3e ronde. "Maar het bekertoernooi en FC Groningen was ook lange tijd geen goeie combi, totdat we een paar jaar geleden een groot feest hadden in het Stadspark."

Tegenstander FC Eindhoven wist vorig jaar voor het eerst sinds het seizoen 98/99 te overwinteren in het bekertoernooi. In de eerste ronde werd eerst Rijnsburgse Boys met 0-4 verslagen, vervolgens Excelsior met 0-2 en daarna bleek FC Utrecht in de 16e finales met 1-2 te sterk.

72e ontmoeting tussen FC Emmen en FC Eindhoven

In de historie stonden beide ploegen al 71 keer tegenover elkaar. 26 keer won FC Emmen, 22 keer werd het gelijk en 23 ging de zege naar de Brabanders. De laatste keer dat beide ploegen elkaar ontmoetten was in het seizoen 2017-2018. In Emmen werd het 1-1 en in Eindhoven won de thuisclub met 2-1.

FC Emmen start tegen FC Eindhoven met Wiedwald, Bijl, Araujo, Van Rhijn, Cavlan, Tibbling, Chacon, Peña, Sidibe, Caciano en De Leeuw.

Anco Jansen, Marko Kolar en Collin Seedorf zijn wegens blessures nog niet inzetbaar. De hoop is dat Jansen en Kolar tegen Feyenoord weer inzetbaar zijn. "Daar werken we wel naartoe ja.", aldus Lukkien.

Live op Radio Drenthe

FC Emmen - FC Eindhoven is NIET live te zien op TV, maar uiteraard wel te volgen op Radio Drenthe. De uitzending begint om 19.30 uur, de wedstrijd een kwartier later.