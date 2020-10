Merit Pit uit Assen is als alleenstaande pleegmoeder begonnen met weekendopvang. Toen bleek dat de weekendopvang niet meer voldoende bleek, besloot ze langdurige zorg te bieden aan haar pleegdochter. "Je kunt op zoveel verschillende manieren opvang bieden. Weekendopvang, maar ook pleegzorg tijdens een vakantie of een gedeelte van de week is mogelijk", zegt Pit.

Je kan met een klein gebaar heel veel betekenen voor een kind." Merit Pit, pleegmoeder

Ook Sabina en Patricia Glavimans uit Zuidvelde zijn pleegouders. "Van een jongetje van één, van een meisje van drie en van een grote jongen van bijna twintig", glundert Patricia. "In het begin dachten we er makkelijk over. Maar we zijn nu een jaar verder en het is soms best pittig. Je hebt ook te maken met de biologische ouders van de kinderen en dat veroorzaakt soms moeilijke situaties. Het vergt aanpassingsvermogen. Gelukkig krijg je veel steun en advies van Yorneo."

'Veiligheid en liefde belangrijk voor ontwikkeling'

Voor de het zesde jaar op rij wordt nu de Week van de Pleegzorg gehouden. Vorig jaar sloegen organisaties Yorneo, William Schrikker gezinsvormen en het Leger des Heils de handen ineen om hierin gezamenlijk op te treden. "De campagnes blijven nodig. We hebben nooit genoeg pleeggezinnen", zegt Timmerhuis. "We blijven zoeken naar steun van pleegouders die onze kinderen een veilig thuis kunnen bieden. Want elke vorm van opvang ook, maakt verschil." Dat laatste wordt beaamt door Patricia Glavimans: "Er zijn zoveel kinderen die hulp nodig hebben. De veiligheid en liefde is zo belangrijk voor hun ontwikkeling, nu en in de toekomst."

Op pleegzorgdrenthe.nl is meer informatie te vinden over pleegzorg.

