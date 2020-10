Bewoner azc Assen: 'Ik wil nog niet dood'

Zeven bewoners van het asielzoekerscentrum (azc) in Assen zijn bezorgd over de coronabesmettingen daar. Ze vrezen de gevolgen van de corona-uitbraak in het azc vanwege hun slechte gezondheid. Afgelopen maandag werd bekend dat 35 bewoners en een medewerker van het azc besmet zijn met het coronavirus. In het azc zijn 950 opvangplaatsen beschikbaar.

Volgens Jacqueline Engbers, woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), zijn 95 asielzoekers momenteel in quarantaine geplaatst. Zij worden gescheiden opgevangen van de 35 asielzoekers die positief zijn getest op het coronavirus. De mensen in quarantaine worden voorzien van eten en drinken. Vandaag worden 80 asielzoekers met een kwetsbare gezondheid in Assen volgens Engbers preventief getest.

Levensbedreigend

"Het is een kwestie van leven of dood", zo schetst Ilyas Kaya het probleem. Hij stuurde deze week meerdere keren een brief aan verschillende ministeries. Kaya vindt zichzelf vallen in de risicogroep vanwege zijn zwakke gezondheid. Hij zegt onder meer twee keer een levertransplantatie te hebben ondergaan, een hoge bloeddruk te hebben, drie stents te hebben wegens een hartaanval en ook zegt hij problemen te hebben met het bovenste en onderste gedeelte van zijn longen. Hij zou verder lijden aan botontkalking en hij zou mogelijk huidkanker hebben.

Kaya zit in quarantaine. De zus van zijn vrouw kookt eten voor hem. Zijn vrouw en kinderen zitten in Griekenland. Douche en toilet moet hij delen met 20 tot 25 andere asielzoekers. En daar gaat het volgens hem mis, want hij kan nu onvoldoende afstand houden. Hij heeft het COA en meerdere ministeries gevraagd om overplaatsing naar een kamer met eigen sanitaire voorzieningen. Het COA heeft daar nog geen gehoor aan gegeven.

Geen aparte behandeling

Woordvoerder Jacqueline Engbers van het COA zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. In het algemeen zegt ze dat GezonheidsZorg Asielzoekers (GZA) het aanspreekpunt is voor dit soort zaken. Ze zegt dat het COA altijd kijkt naar wat mogelijk is, met inachtneming van de wettelijke regels. "Als mensen geen klachten hebben of niet positief zijn getest, dan worden ze niet apart opgevangen of in quarantaine geplaatst", zegt Engbers en dit geldt dus ook voor mensen met een kwetsbare gezondheid.

De groep asielzoekers die bezorgd is over besmetting met corona zijn hoogopgeleide Gülenisten die Turkije hebben verlaten om politieke redenen. Het zijn aanhangers van Fethullah Gülen, de islamitische geestelijke die door de Turkse president Recip Tayyip Erdogan is aangewezen als het brein achter de mislukte coup in juli 2016.