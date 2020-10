Schaftkeet gejat, natuurvrijwilligers staan in de kou

De schaftkeet van vrijwilligers van Staatsbosbeheer is in de nacht van maandag op dinsdag gestolen in de buurt van Grolloo.

De keet stond in het bos bij een vennetje, waar de vrijwilligers bezig waren de heide te onderhouden. Boswachter Pauline Arends: "Deze keet is al jaren een trouwe metgezel op de zaterdagochtend. Gezelligheid, warmte, lekker eten; dat is belangrijk als je buiten aan het werk bent. Zeker nu de winter er weer aan komt, je wilt niet de hele dag in de kou staan."

Misschien nog in de buurt

"We zijn dan ook allemaal erg teleurgesteld dat de keet gestolen is." Arends heeft de hoop dat ze de keet nog terug kunnen vinden: "Het is niet een ding waar je mee de snelweg op kunt, dus misschien is de keet nog ergens in de buurt van het Hart van Drenthe: Elp, Schoonloo, Grolloo. Mocht iemand deze keet ergens zien staan, dan horen we het graag."

Er is aangifte gedaan bij de politie, zegt Arends. Het kenteken is: 06-WD-40, "al kan de nummerplaat er intussen allang afgehaald zijn", besluit de boswachter.