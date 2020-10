Gestolen schaftkeet is gevonden: 'Zelfs de sleutel hing er nog in!'

Dit is de keet die in de nacht ontvreemd is (Rechten: Pauline Arends)

De schaftkeet die in de nacht van maandag op dinsdag gestolen werd in de buurt van Grolloo, is weer terecht.

Dat laat boswachter Pauline Arends weten. De keet, die gebruikt wordt door de vrijwilligers van Staatsbosbeheer, was gisterochtend ineens verdwenen. Een hard gelag voor de werklui, want nu moesten ze in de kou hun boterhammen opeten.

Iedereen hielp mee

Boswachter Arends riep hulp in via sociale media en RTV Drenthe. En met resultaat, want halverwege de ochtend zag een oplettende boer de keet staan in de berm, aan de rand van de boswachterij.

"We zijn enorm blij. En hij is helemaal onbeschadigd, zelfs de sleutel hing nog gewoon aan het haakje", vertelt Arends opgelucht. "Heel veel mensen hebben extra uitgekeken en opgelet. Met als resultaat dat we onze keet in één stuk terug hebben!"

