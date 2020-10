Binnenkijken in een van de oudste Drentse bijgebouwen

"Boerderijen in Drenthe kennen van oudsher vele bijgebouwen, ze komen sinds de middeleeuwen voor. Variërend van stallen, stookhokjes maar ook wagenbergingen. Een van de oudste bijgebouwen staat in Orvelte. Het is een schaapskooi uit 1658."

"Een van de kenmerken van de hoge ouderdom van deze schuur is het stukje overstekend dak. Er is een terugliggende doorgang in de gevel, we noemen dat een onderschoer. Je kon er met de hooikar, met paard en wagen onder rijden en zo het hooi naar zolder brengen."

Dat dit bijgebouw er nog staat komt mede door de nieuwe functie die het gebouw kreeg. "Het was een potstal, schapen liepen over hun eigen mest en stro. Dat stro werd gebruikt om de akkers goed te vullen. Begin vorige eeuw, bij de opkomst van de kunstmest, werd dit overbodig. Er kwam een betonvloer in en er ontstond ruimte voor ander vee."

