Wat gaat er dit jaar in het kerstpakket?

"Ze houden dit jaar geen kerstborrel, dus dat geld gaat dan naar het kerstpakket", zegt Chris Engbersen van TiaMo Seasongifts in Emmen. Naast goedgevulde pakketten met levensmiddelen gaan er ook meer woonaccessoires in, "zoals een mooi dienblad of mooie kaarsen". Ook het weggeven van kerstversiering is een nieuwe trend.

Bij Kruger Geschenken in Assen zien ze vooral dat er gangbare producten in de pakketten gaan. Vaak iets meer dan vorige jaren en iets duurder.

Bon in plaats van pakket

Een dilemma is het uitreiken van de pakketten. Want hoe doe je dat op een moment dat veel mensen thuiswerken? Het bedrijf in Emmen gaat dit jaar voor het eerst zelf pakketten aan huis bezorgen. Het bedrijf in Assen ziet een sterke verschuiving van kerstpakketten naar bonnen, waarbij ontvangers via internet een eigen cadeau bestellen dat met de post meegaat.

Voor de bedrijven die kerstpakketten samenstellen moet de drukste tijd van het jaar nog beginnen. Het is extra druk, want bedrijven besluiten steeds later of ze een pakket weggeven. Andere jaren is dat in de zomer. Dit jaar wordt er nu in oktober nog volop besteld.

Niet iedereen een pakket

Maar of de pakketten allemaal op tijd af komen hangt af van het virus. Want wat gebeurt er als de coronamaatregelen verder worden aangescherpt? Engbertsen vindt het spannend. "Als alles dicht moet en de toeleveringen niet meer plaats kunnen vinden, dan houdt het voor ons ook op."

Ondanks de duurdere pakketen, lopen de samenstellers van kerstpakketten niet binnen. Veel bedrijven besluiten vanwege een slechte financiële situatie dit jaar de hand op de knip te houden en dit jaar geen pakket weg te geven. "Het is een goed jaar geweest, omdat we ons geen zorgen hoeven maken voor ons voortbestaan", zegt Tanja Snel in Assen. "Maar het is wel een minder goed jaar dan wat het zou zijn geweest zonder corona."