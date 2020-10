'Lekker spelertje' Lentini Caciano maakt basisdebuut bij FC Emmen

Dick Lukkien betitelde hem na afloop van de afsluitende training als 'een lekker spelertje met snelheid en een goede actie'. "Ik ben blij dat de trainer me een kans geeft zodat ik me kan bewijzen", aldus Caciano.

De geboren Groninger is sinds vorig seizoen (zijn eerste jaar bij FC Emmen) jeugdinternational van Curaçao en zit, zoals hij het zelf zegt, in zijn sterkste periode tot nu toe en dat bij de derde profclub in zijn nog prille loopbaan. "Ik begon met voetballen bij Eems Boys en via de voetbalschool kwam in de jeugdopleiding van FC Groningen terecht. Op een gegeven moment viel ik af en ben ik gaan spelen bij GVAV, toen PEC Zwolle zich meldde. Het laatste jaar bij PEC kwam niet alles eruit en daarom was het misschien wel goed om even een stapje terug te doen."

Via FC Emmen onder 19 begon hij dit seizoen als speler van onder 21. "Ik voel me beter dan in mijn periode bij PEC Zwolle en sta te popelen om het te laten zien tegen FC Eindhoven. Of ik met mijn snelheid niet al vaker had willen spelen? Natuurlijk hoopte ik al eerder op meer minuten, maar ik denk dat dat voor elke voetballer geldt. Ik ben in ieder geval heel blij dat ik het nu mag laten zien."

"Ik hoop op een leuke pot, waarin ik belangrijk kan zijn voor het team. En dan de bekroning met een assist of een goal zou natuurlijk helemaal geweldig zijn."

Live op Radio Drenthe

FC Emmen - FC Eindhoven is niet live te zien op TV, maar uiteraard wel te volgen op Radio Drenthe. De uitzending begint om 19.30 uur, de wedstrijd een kwartier later.

