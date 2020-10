Raad van State redt ecotuindroom Buinen

De Raad van State heeft vandaag alle inhoudelijke bezwaren tegen een eco- of permacultuurtuin langs het Kanaal Buinen-Schoonoord van tafel geveegd. Volgens de Raad heeft de gemeente Borger-Odoorn terecht een woon- en tuinbestemming gegeven aan het perceel van de familie Van Dalsum aan de Hoofdstraat in Buinen. Een buurman had bezwaar gemaakt, omdat het volgens hem in strijd is met de Drentse omgevingsverordening.

Een deel van het perceel ligt in het zwaar beschermde natuurnetwerk. Bovendien vreest de buurman dat zijn rust en uitzicht wordt verstoort als Van Dalsum bouwsels in de ecotuin gaat zetten en dat er meer bezoekers naar de tuin komen.

Droom

Volgens de hoogste bestuursrechter mocht de gemeente het tuin- en weideperceel een woonbestemming geven, omdat er geen bestaande natuur aanwezig was. Het stuk grond is te klein om er natuur te ontwikkelen. En aangezien de gemeente of provincie niet van plan zijn om het stuk grond te onteigenen om er natuur aan te leggen, is een woon- en tuinbestemming de beste oplossing.

De uitspraak betekent een opsteker voor Van Dalsum. De familie verhuisde in 2014 naar een mooi natuurlijke gelegen woning aan de Hoofdstraat om haar droom te verwezenlijken, om midden in de natuur te wonen met een ecologische tuin waar ze van zou kunnen leven. Alleen die droom veranderde in een nachtmerrie toen de buurman stampij ging maken een allerlei procedures begon.

De buurman vreest teveel reuring nabij zijn woning. Behalve over de bezoekers van de eco- of permacultuurtuin struikelt de buurman over de bouwsels in de tuin van Van Dalsum. Maar de Raad van State geeft Van Dalsum de ruimte om haar droom te verwezenlijken.

