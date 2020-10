Mountainbikers in donker de natuur in: 'Dieren worden verstoord'

Mountainbiken is in de donkere uren ook erg populair (Rechten: RTV Drenthe / Greetje Schouten)

"Dit moet niet, en dit willen wij als Staatsbosbeheer niet", zegt boswachter Kees van Son duidelijk.

Hij ziet in zijn Nationaal Park Drentsche Aa het fenomeen steeds vaker voorkomen. "Veel mountainbikers hebben op zowel hun helm als het stuur verlichting. Daardoor komt er bakken met licht van de fietsen. Dieren worden daardoor verstoord en opgejaagd. Want juist in deze tijd waarin het steeds kouder wordt, zijn dieren kwetsbaarder."

Stress bij reeën

Onder meer uilen, reeën, hazen, bevers en otters ondervinden last van de fietsers. "Een ree kan overlijden door een overdosis aan stress", waarschuwt Van Son.

Zelf heeft hij dit al eens van dichtbij meegemaakt. "Ook kunnen de beesten door de schrik de weg opgaan en worden aangereden." Een nietsvermoedend ritje na zonsondergang op de mountainbike kan zo de nodige gevolgen hebben.

Afspraken met toerfietsclubs

Van Son overlegt wel met de toerfietsclubs, om afspraken te maken. Onder andere de verenigingen FTC Dobberieders uit Zuidlaren en TFC 't Kamrad uit Assen maken tochten door het oeroude Nationaal Park. Beide verenigingen kunnen niet uitsluiten dat er wel eens leden in het donker door het gebied hebben gereden. Maar de voorzitters van beide clubs roepen met klem op om dit niet te doen.

"Dieren hebben rust nodig. We roepen al onze leden op zich te houden aan de regels. We ondersteunen de boodschap van Kees van Son om vooral niet in het donker door de Drentsche Aa te mountainbiken", zegt voorzitter van FTC Dobberieders Henk Boer. Diezelfde oproep komt ook nog een keer in de aankomende nieuwsbrief te staan.

Ook Roel Schrotenboer, voorzitter van toerclub 't Kamrad is helder. "We hebben onze leden geïnformeerd dat dit niet gewenst is. De mountainbikeroutes in de Drentsche Aa zijn niet voor in de avonduren bedoeld. Al hebben we geen signalen dat veel van onze leden in de donkere uren gebruik maken van deze routes."

Fietsen door recreatiegebied

Van Son probeert zelf ook mee te denken met de verenigingen. "Dan probeer ik de clubs ook te wijzen op plekken in Drenthe waar mountainbiken in het donker wél kan. Zo zijn er gebieden in de provincie waar de 'natuurwaarde' lager is." De boswachter denkt dan bijvoorbeeld aan de Baggelhuizerplas bij Assen. "Dat is een recreatiegebied, waar er veel minder schade geleden wordt als fietsritten na zonsondergang plaatsvinden. Zo zijn er nog meer voorbeelden."

Mountainbiken in het donker kan dus wel. "Maar niet in de kwetsbare gebieden van Staatsbosbeheer. Door de coronacrisis zoeken steeds meer mensen de natuur op, maar die komt daardoor wel steeds meer onder druk te staan. We moeten de balans bewaren, zegt Van Son. "De natuur beleven én beschermen."

