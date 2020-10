Snelteststraten schieten als paddenstoelen uit de grond

Toen hij het met zijn bedrijf rustig kreeg, bedacht autohandelaar Edwin Louissen dat hij wel een coronateststraat kon organiseren. "Iedereen wil toch een steentje bijdragen zodat de economie weer een beetje op gang komt. Het is daarbij belangrijk dat bedrijven snel weten of er besmettingen onder het personeel zijn en dat kan met zo'n snelteststraat."

Testen zonder klachten

Bij de GGD is het de bedoeling dat je jezelf enkel laat testen bij klachten, niet preventief. "Dat kan hier dus wel. Mocht er dus iemand binnen een bedrijf een beetje kuchen, dan kan de baas zijn werknemer en collega's hier langs sturen en is binnen een kwartier bekend of er besmettingen zijn, of niet."

Sinds maandag is de teststraat van Louissen open. "Het was direct al druk. In de eerste drie dagen zitten we op zo'n honderd testen, waarbij je ook ziet dat er daadwerkelijk groepen vanuit bedrijven hier komen testen."

Betrouwbaarheid

De tests worden uitgevoerd door medewerkers van een laboratorium. Testcoördinator Germaine Geerders benadrukt dat deze test net zo betrouwbaar is als de standaard GGD-test (een PCR-test, red.). "Helaas zie je veel 'cowboys' die onbetrouwbaar testen, maar wel geld verdienen. Bij de test die wij hier uitvoeren meten we de hoeveelheid eiwitten in het afweersysteem, die specifiek aangemaakt worden wanneer je besmet bent met het coronavirus en kunnen we middels een soort lakmoesstrip binnen een kwartier bepalen of iemand positief is."

"Bij melding wordt op dit moment geadviseerd alsnog een aanvullende PCR-test te doen, om de positieve uitslag te bekrachtigen", laat de GGD weten. Alleen als de uitslag positief is in een goedgekeurde test bij de GGD (op dit moment alleen PCR), wordt een positieve uitslag in de dagelijkse cijfers van het RIVM meegenomen.

Er wordt gewacht op een advies van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de inzet van de sneltest bij GGD'en. "Voor ons is de PCR-test op dit moment de enige betrouwbare test, daarbij baseren wij ons op de richtlijnen van het RIVM. Wij zijn geen onderzoeksinstituut, als het RIVM straks zegt dat andere testen ook ingezet kunnen worden, wordt het een ander verhaal."

Minister Hugo de Jonge liet vanochtend weten zeven grote testlocaties in te richten, waar naast de gewone test ook verschillende soorten sneltesten worden aangeboden.

De tests worden uitgevoerd door medewerkers van een laboratorium (Rechten: RTV Drenthe / Edwin van Stenis)

GGD Drenthe

Hoeveel snelteststlocaties er in Drenthe zijn, is niet bekend. Er is geen plicht om een locatie te melden. Afnemers van een sneltest zijn wel verplicht een melding te doen als er een positieve uitslag is. "Corona is een meldingsplichtige ziekte (Groep A). Deze plicht is geregeld in de Wet publieke gezondheid. De meldingsplicht schrijft voor dat artsen en medisch microbiologische laboratoria bepaalde infectieziekten melden aan de GGD", legt een woordvoerder van de GGD Drenthe uit.

De GGD benadrukt dat er op dit moment genoeg testcapaciteit is in de GGD-teststraten. Er zijn dagelijks 1500 tests mogelijk, het aantal aanvragen is lager. "De wachttijden zijn normaal, iemand die een aanvraag doet wordt binnen 24 uur getest en heeft binnen 48 uur uitslag. En het is gratis."

