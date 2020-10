In bijna helft Drentse gemeenten minder bevolkingsgroei door corona

Het coronavirus zorgt ervoor dat het aantal inwoners in vier Drentse gemeenten is gedaald. Dat blijkt uit cijfers van CBS, uitgezocht door LocalFocus. Het gaat om de gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze, Coevorden en Hoogeveen.

Door het virus sterven er gemiddeld meer mensen dan normaal. De cijfers gaan over dit jaar, tot en met september. Het gaat om 29 mensen in Tynaarlo, 65 in Aa en Hunze, 23 in Coevorden en 87 in Hoogeveen. Qua absolute aantallen groeide Meppel juist het hardst, met 281 nieuwe inwoners.

Landelijk was er een stijging van zo'n 54 duizend mensen. Dat is bijna de helft minder dan in dezelfde periode vorig jaar.