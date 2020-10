Grensprobleem corona-app blijft voorlopig: ‘Gaat om privacy’

Duitsland en Nederland ontwikkelden, net als vele andere Europese landen, een eigen app. Deze conflicteren momenteel met elkaar. Gebruikers die reizen tussen Nederland en Duitsland moeten handmatig beide apps aan- en uitzetten.

Technologie is klaar

Beide apps werken wel volgens vergelijkbare technologie. Via bluetooth wordt bijgehouden of de gebruiker binnen een straal van anderhalve meter van iemand anders is geweest. Wordt er iemand positief getest, dan krijgen gebruikers die elkaar gepasseerd hebben een melding.

Daardoor zijn de apps in theorie aan elkaar gekoppeld. Dat werd onlangs ook met succes in de praktijk getest. "Vanwege privacyredenen kunnen wij dit echter nog niet activeren", vertelt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. "De technologie is er, het moet alleen wel aan alle Nederlandse standaarden voldoen."

Politiek moet beslissen

De verzamelde data wordt namelijk opgeslagen in een database. Deze informatie delen met andere landen ligt gevoelig. "De informatie wordt opgeslagen op een server. Als dat op Europees niveau gaat gebeuren moeten we de techniek gereedmaken, maar het moet vooral niet in strijd zijn met onze regelgeving. In andere landen gebeurt het wel al. Dan wordt het vaak geforceerd ingevoerd."

Dat ligt in Nederland iets ingewikkelder. De politiek moet erover beslissen. De verwachting is dat minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid het plan medio november voorlegt aan de Tweede Kamer.

Het duurt dus nog even voordat de Nederlandse app over de grens zijn werk doet. Tot die tijd is wisselen tussen de apps een goede keuze, aldus het ministerie. De zorg dat je vergeet terug te wisselen is voor een deel opgelost. Als de Nederlandse CoronaMelder een dag of langer niet actief is, ontvang je een melding dat de app niet actief is.