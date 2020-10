83 nieuwe besmettingen in Drenthe, flink lager door storing

In Drenthe zijn in het afgelopen etmaal 83 nieuwe besmettingen gemeld. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het lage cijfer komt door een technische storing waar het instituut woensdag mee kampte. De gegevens zijn niet compleet en daarom geeft het cijfer "een vertekend beeld", aldus een woordvoerder. Hoeveel meldingen niet zijn verwerkt, is niet bekend.

Eén nieuwe ziekenhuisopname

In onze provincie werd één nieuwe ziekenhuisopname gemeld. Het gaat om een persoon uit de gemeente Emmen. De meeste nieuwe besmettingen zijn vastgesteld in Emmen (16) en Midden-Drenthe (13). In de gemeenten Aa en Hunze en Coevorden werd slechts één positief geteste persoon gemeld.

Sinds begin maart is bij 4.768 inwoners het coronavirus vastgesteld. 170 Drenten zijn in het ziekenhuis beland, en er zijn 76 doden gemeld door corona.

Het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland meldt een toename van één nieuwe patiënt op een Drentse ic. Maandag lag dat aantal nog op elf, vandaag is dat twaalf.

Het aantal patiënten dat is opgenomen op een niet ic-bed is gelijk gebleven ten opzichte van maandag. Er liggen momenteel twintig patiënten op een Drents ziekenhuisbed. Toch kan blijken uit de RIVM-cijfers dat er nieuwe opnames zijn bijgekomen, dat zegt niets over het totale aantal patiënten op een ziekenhuisbed wat blijkt uit de cijfers van het Acute Zorgnetwerk.

Aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 28-10-20)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 210 (+1) 1 1 Assen 610 (+7) 14 3 Borger-Odoorn 250 (+5) 8 6 Coevorden 311 (+1) 15 2 Emmen 1.376 (+16) 47 (+1) 23 Hoogeveen 578 (+10) 27 12 Meppel 276 (+3) 11 5 Midden-Drenthe 284 (+13) 6 0 Noordenveld 247 (+10) 6 14 Tynaarlo 275 (+6) 11 1 Westerveld 109 (+6) 9 4 De Wolden 229 (+3) 15 5 Woonplaats onbekend 10 0 0

Landelijke cijfers

Landelijk zijn er 8123 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Een stuk minder dan gisteren, wat ook te maken heeft met de storing.

Er zijn 313 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de Nederlandse intensive cares werden 57 nieuwe patiënten opgenomen.

In totaal liggen er nu 2376 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 545 op de ic.

Komende dagen 'kritiek'

Zorgbaas Ernst Kuipers ziet dat het aantal ziekenhuisopnames en IC-patiënten nog altijd op de lijn zit van het slechtste scenario. Ook Jaap van Dissel ziet nog geen kanteling in het aantal opnames, maar ziet wel dat de stijging van de ziekenhuisbezetting iets minder hard doorzet.

"Eigenlijk zitten we net op een kritisch punt om te zeggen of we aan de huidige maatregelen genoeg hebben. De komende dagen zijn kritiek", zei tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer.