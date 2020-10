Jongerenraad gaat provincie gevraagd en ongevraagd adviseren

De provinciale Drentse politiek heeft sinds 2007 geen jongerenraad meer. Inmiddels is een nieuwe raad in oprichting en dus kwamen kandidaat-raadsleden Joran Andringa en Tim van der Spoel in Provinciale Staten om de raad op te nemen in de begroting voor 2021. GS gaan financiering voor de jongerenraad tijdelijk regelen, op termijn zit het gewoon in de begroting.

Andere kijk op problemen

De andere medekandidaten voor de jongerenraad konden vanwege de coronamaatregelen niet fysiek aanwezig zijn op de vergadering. Zij hadden wel een filmpje voor PS en GS gemaakt. "Jullie krijgen door ons een andere kijk op problemen die spelen", was één van de rake oneliners daarin.

"Jullie vragen je dan vast af over wat we dan onze mening willen geven? Nou van alles en nog wat. Milieu en klimaat, onderwijs, gelijke kansen, de aantrekkelijkheid van Drenthe voor jongeren en nog veel meer. Wij zijn dan ook bereid om onze mening te geven. Gevraagd en ongevraagd."

(verhaal gaat verder onder de video)

De oprichting van de jongerenraad kan bij veel partijen in Provinciale Staten op steun rekenen. "We willen onafhankelijk en zonder politieke kleur opereren. Uiteraard zijn wel in gesprek met jongerenleden van politieke partijen en jongerenraden van andere provincies" aldus Van der Spoel en Andringa.

De nieuwe raad mag nog wel werken aan hun bekendheid via social media. Ze hebben nog geen FaceBook en Twitter, maar zitten alweer op Instragram: @jongerenadviesraaddrenthe