Horeca-ondernemers balen: 'Wij betalen de rekening'

Krom

"Ik heb wel het gevoel dat wij de rekening betalen ja", zegt Ronald Grevink van Route 34, een steakhouse in Erm. "De besmettingen lopen op, maar juist wij moeten dicht." Ook Roelof Klinkhamer van Restaurant Theater De Deel in Sleen vindt het krom. "Wij kunnen hier prima alle maatregelen handhaven."

De twee ondernemers laten hun onvrede blijken in onderstaande video:

Klinkhamer is zelfs op meerdere vlakken de klos. Hij kan niet meer optreden met Harm en Roelof, zijn restaurant is dicht en ook in zijn theater is het stil. "Je ziet daar de vleugel staan, daar spelen Harm en ik nog een beetje op om zelf te oefenen, maar verder gebeurt hier niks", aldus Klinkhamer.

'Achteruit fietsen'

De twee horecazaken hebben zich nu op het afhalen en bezorgen gestort om toch nog wat omzet binnen te halen. "Je probeert wat", zegt Grevink. "Maar elke keer lever je wat in. Het is achteruit fietsen wat dat betreft." Grevink kan het nog wel even volhouden, maar het einde komt ook bij hem een keer in zicht.

De ondernemer verwacht zelfs dat hij de rest van het jaar dicht moet blijven. "Als je naar de besmettingen kijkt, voordat die weer flink naar beneden zijn dan is het al half december. En ik verwacht echt niet dat ze dan met de feestdagen alles weer massaal opengooien", aldus Grevink.

'Per keer bekijken'

Klinkhamer is iets optimistischer. "Laten we nou eerst de volgende persconferentie maar eens afwachten wat ze dan zeggen. Dan zien we daarna wel weer. We bekijken het maar per keer."

Hij hoopt dat het kabinet weer terug gaat een regionale aanpak. Omdat het in het noorden beter gaat dan in de rest van het land hoopt Klinkhamer snel weer gasten te kunnen ontvangen.