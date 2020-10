Liveblog: FC Emmen bekert verder dankzij doelpunten van De Leeuw tegen FC Eindhoven: 2-0 [gesloten]

FC Emmen speelt in de eigen Oude Meerdijk de 85e bekerwedstrijd uit de geschiedenis. Tegenstander is 'angstgegner' FC Eindhoven, de club die Emmen drie keer dwars zat in het bekertoernooi.

In 2003, 2005 en 2011 bleek de nummer 12 uit de Keuken Kampioen Divisie te sterk voor de Drentse club. In 2003 werd het in Emmen 1-2, in 2005 werd het in Eindhoven 2-0 en de laatste ontmoeting in de beker, in 2011 werd het in het Jan Louwers Stadion 3-1.

Bij FC Emmen maken doelman Felix Wiedwald, Ricardo van Rhijn, Sekou Sidibe en Lentini Caciano hun basisdebuut.

Vanzelfsprekend is FC Emmen - FC Eindhoven live te volgen via Radio Drenthe Sport, maar ook via de liveblog hieronder...