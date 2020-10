Verplichte quarantaine voor militairen voordat missie in Afghanistan begint

Tentenkampen op het terrein in Havelte zijn opgebouwd en soldaten lopen rond met de lunch. Er moet nog even goed gegeten worden voordat de oefening van de dag begint. De wagens worden gereed gemaakt, spullen geladen en dan gaan ze op weg. We mogen mee om ze te volgen.

De militairen trainen voor zending naar Kunduz, waar de Nederlandse militairen sinds 2002 helpen. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van opbouw van het leger en de politie, ook wel het veiligheidsapparaat genoemd. Kapitein Ronald van de Delta Compagnie leidt de oefening: "Ik denk dat ze het leuk vinden om op een andere manier te trainen dan dat ze dat gewend zijn. Normaal trainen ze voor het grootschalige gevecht. Nu we straks op missie gaan zit daar wat meer spanning aan, omdat we nu voor iets trainen wat we straks echt gaan doen."

Observatievaardigheden

De groep staat bij de oefening stil bij patrouille en observatievaardigheden. Pandemie of niet, de training moet doorgaan. Maar door de corona-uitbraak en besmettingen onder militairen te voorkomen gelden er wel extra regels. Er wordt binnen de eenheid een soort 'bubbel' gevormd. "Dat betekent dat er vier man bemanning bij elkaar op het voertuig zit en daardoor in elkaars 'bubbel'. Dat geldt voor de slaaplocaties, zoveel mogelijk eten in hetzelfde groepje en zelfs sporten doen we op diezelfde manier. Zo proberen we de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden."

Ook wordt er getraind met andere voertuigen dan het peloton in Kunduz zal inzetten. "De missie valt onder de Duitse paraplu. Dat betekent ook dat we in het gebied gebruikmaken van Duitse voertuigen zoals bijvoorbeeld een 'Dingo'", vertelt Ronald.

Die specifieke voertuigen staan op het moment niet in Havelte, maar in Duitsland. Chauffeurs trainen daarom op dit moment ook bij de buren zodat ze overweg kunnen met de voertuigen. Daarvoor moesten de chauffeurs eerst in quarantaine, iets wat de militairen zelf ook te wachten staat.

Een kiss&ride is ingericht voor militairen en hun familie (Rechten: Josien Feitsma / RTV Drenthe)

De Alpha Compagnie verzamelt zich vanmorgen vroeg op de Johannes Post Kazerne in Havelte. Vandaag wordt er afscheid genomen van familie.

Normaal gesproken gaat de familie mee naar het vliegveld, om daar uitgebreid te kussen en knuffelen. Dit keer is het kleinschalig. In de vorm van een kiss-and-ride kan er toch nog afscheid worden genomen. Daarna moeten de militairen eerst in verplichte quarantaine voordat de missie kan beginnen.

"Het is voor mij niet per se raar", vertelt soldaat Louis van de Alpha Compagnie. "Want het is mijn eerste uitzending, dus de ervaring met het afscheid op het vliegveld heb ik niet. Maar het was misschien wel leuker om met een grotere groep vrienden en familie afscheid te kunnen nemen." Toch komt er vandaag wel extra spanning bij kijken, vertelt hij. "Het is behoorlijk beladen en ook een opluchting dat je uiteindelijk wel die kant op mag."

De Delta Compagnie van kapitein Ronald is misschien één van de laatste groepen die naar Afghanistan vertrekt vanuit het Noorden. Het ministerie van Defensie heeft afspraken gemaakt tot 2021. Het ligt aan keuzes in de Tweede Kamer wat er daarna gaat gebeuren. Maar ook dan zullen er nog pelotons worden ingezet om het kamp af te breken en spullen terug te halen.

Bij de missies in Afghanistan zullen coronamaatregelen gelden, vertelt overste Kuipers van de Alpha Compagnie. "Ook daar lopen we kans op besmetting en ook daar zullen we de contacten met de lokale bevolking tot een minimum beperken. We moeten ook daar wel ons werk blijven doen, maar wel zoveel mogelijk binnen de gestelde richtlijnen."