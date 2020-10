Wildlands negeert noodverordening en houdt afhaalpunten toch open

Dierenpark Wildlands in Emmen houdt de afhaalpunten van horecagelegenheden voorlopig toch open. Het park gaat daarmee in tegen een aangescherpte noodverordening van de Veiligheidsregio Drenthe.

Wildlands biedt een Take Away-service aan sinds het moment dat de eigen restaurants en terrassen moesten sluiten. Bezoekers konden op die manier toch eten en drinken afhalen. Twee dagen geleden kreeg Wildlands van de Veiligheidsregio Drenthe te horen dat alle afhaalmogelijkheden in het park voorlopig gesloten moeten worden.

Onduidelijkheid

De dierentuin legde zich aanvankelijk neer bij de noodverordening en liet vanmiddag weten dat de Take Away-service vanaf morgen niet meer in gebruik is. Maar op die beslissing kwam de directie van Wildlands enkele uren later terug. De onduidelijkheid van de verordening is de belangrijkste reden voor het park om een eigen koers te varen.

"De regels voor pretparken en dierentuinen zijn verwarrend, want ze lijken per regio verschillend. Ik had bijvoorbeeld vernomen dat bezoekers bij de Efteling ondanks deze verordening wel eten en drinken mochten blijven afhalen", aldus Wildlands-directeur Erik van Engelen. "Ik weet uiteraard dat het een hectische tijd is, maar zoiets is lastig te begrijpen. Deze verordening lijkt op willekeur en zorgt voor verwarring."

'Grote impact'

Van Engelen wil snel meer duidelijkheid te krijgen over de regelgeving. "Ook omdat de impact van deze verordening behoorlijk groot is. De horeca in ons park vormt een belangrijke bron van inkomsten." Wildlands hoopt vanzelfsprekend op goed nieuws van de Veiligheidsregio, maar is bereid de afhaalpunten alsnog te sluiten als de 'willekeur' in de verordening is verdwenen.