FC Emmen rekent af met 'bekerangstgegner': De Leeuw goudhaantje

De Leeuw was weer het goudhaantje. Hij viert zijn tweede goal van de avond met Granecny en Bernadou (Rechten: Chris Kunst Fotografie)

FC Emmen had maar één doel vanavond en dat was verder komen in de TOTO KNVB beker. En dat lukte. FC Eindhoven werd op eigen veld met 2-0 verslagen. Dat het met piepen en kraken ging én dat FC Eindhoven ook prima kansen kreeg maakte helemaal niets uit.

Wie anders dan Michael de Leeuw werd het goudhaantje. De spits scoorde in het laatste kwartier beide goals. De eerste op aangeven van Caner Cavlan, die een prima steekpass gaf en de tweede (in blessuretijd) na een prima aanval via Miguel Araujo en de invallers Luciano Carty en Denis Granecny.

En zo won FC Emmen bekeroptreden nummer 85 van 'angstgegner' FC Eindhoven. Beide ploegen stonden in het bekertoernooi al drie keer eerder tegenover elkaar en al die keren won FC Eindhoven.

Vier 'nieuwe' gezichten

Emmen startte met vier 'nieuwe' gezichten in de basisopstelling. Zo kreeg Felix Wiedwald een kans onder de lat, begon Ricardo van Rhijn als centrale verdediger en kregen Lentini Caciano en Sekou Sidibe een rol als flankspeler. Marko Kolar, Anco Jansen, Collin Seedorf (allen geblesseerd) en Nikolai Laursen ontbraken, terwijl Nick Bakker rust kreeg na een - voor hem - druk programma.

Het werd een wedstrijd zoals verwacht. FC Emmen mocht de bal, maar speelde tegen een stug verdedigend FC Eindhoven dat overigens absoluut niet schroomde om ook de aanval te kiezen. Het leverde de gasten in het eerste uur ook de beste kansen op. Met name de Belgische aanvaller Brian de Keersmaecker had de Babanders op voorsprong kunnen en misschien ook wel moeten schieten, maar vanaf randje zestien schoot hij één keer naast en raakte hij de paal.

Wiedwald redt FC Emmen

De grootste kans was echter voor Jacky Donkor, zo'n twintig minuten voor tijd. Uitgerekend in de fase waarin Emmen meer en meer aanspraak maakte op een goal kreeg hij een mega kopkans die uitstekend werd gekeerd door Wiedwald.

Michael de Leeuw

Daarna was het de beurt aan Michael de Leeuw. De topscorer van de Drentse club werd twee keer uitstekend bediend, eerst door Caner Cavlan en in blessuretijd door Denis Granecny, en maakte zo zijn 4e en 5e goal van het seizoen waarmee hij FC Emmen naar de volgende ronde in de beker schoot.