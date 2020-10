Lukkien over De Leeuw: Hij wordt al wat ouder, maar we kunnen hem zo'n avond niet sparen

Het waren ook typische 'De Leeuw-goals' vond Lukkien. "Met name die tweede was een geweldige aanval. Miguel zag in blessuretijd de ruimte bij Luciano Carty, die de bal perfect aannam. Vervolgens komt Denis Granecny als een stroomtrein eroverheen en is de pass op Michael perfect."

Voor de eerste goal ging een groot deel van de credits naar Caner Cavlan. "Zijn actie was weergaloos", aldus Lukkien. "Hij passeert twee man, waardoor hij Michael vervolgens in stelling kan brengen. Tegen zo'n georganiseerde tegenstander heb je soms ook iemand nodig die een speler uitspeelt en zorgt voor een overtal."

'Dit was hét doel en dat is gelukt.'

Het ging lange tijd met hangen en wurgen, maar dat had Lukkien ook verwacht. "Uiteindelijk ging het natuurlijk maar om één ding. Doorkomen in de beker en dat is gelukt. Dat het moeilijk zou gaan is niet zo gek, want zij hebben met Amevor, Van Son en Biemans heel veel ervaring in de ploeg en ook doelman Swinkels laat zich niet heel snel van de wijs brengen."

FC Eindhoven raakte voor rust de paal en doelman Felix Wiedwald behoedde FC Emmen vlak voor de 1-0 voor een achterstand met een katachtige reflex. "Dat heb je in zo'n wedstrijd dan ook wel even nodig."

Over de doelman was Lukkien overigens tevreden, al zag hij er twee keer niet heel zeker uit bij een hoge bal. "Maar de beelden bij die acties wil ik graag nog even terugzien voordat ik daar een echt oordeel over kan vellen. Of het optreden van Wiedwald een vervolg krijgt in het thuisduel tegen Feyenoord is de vraag, maar die wilde Lukkien nog niet beantwoorden. Hij sluit het in ieder geval niet uit. "Toen Felix kwam hebben we gecommuniceerd dat we een concurrent hadden voor Dennis Telgenkamp. Door de corona-problematiek hebben we geen oefenduels kunnen spelen waarin we hem konden beoordelen en dus hebben we hem vanavond laten keepen. Of dat een vervolg krijgt ga ik de komende dagen rustig bespreken met mijn staf."