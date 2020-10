Wijkagent Theo Hummel stopt na 44 jaar: 'Altijd clownsneus mee'

"Ik reken mezelf ook tot het gewone volk", legt hij uit. "Ik zeg altijd dat ik net als hen in de blote kont ben geboren. Dat ik onderweg een uniform gekregen heb, maakt mij niet anders."

Geen enkele bekeuring

Dat is Hummel in een notendop: goedlachs, ontwapenend en altijd proberen situaties op te lossen door te praten. Hij schreef bijvoorbeeld nog geen enkele bekeuring uit dit jaar. "Ik leg mensen altijd eerst uit hoeveel het kost als ze een prent krijgen. En dat het gevaarlijk is wat ze uitgevreten hebben. Als ze dan tot inzicht komen, vind ik het prima."

Zo werd Hummel in de loop van de jaren in Emmen een geliefde diender. Ook sommige collega's omschrijven hem als de beste agent die het korps in lange tijd gehad heeft. Veel mensen zullen hem herinneren als de agent met de rode clownsneus. "Die heb ik altijd in mijn broekzak", laat Hummel zien. "Om het vertrouwen te wekken bij kinderen, bijvoorbeeld. Maar ook om ruzies te sussen. Dan zet ik 'm op en zeg ik 'we gaan elkaar niet de gek aansteken hè?' Dan is de spanning er even vanaf.

Afscheid

Toch besloot hij na al die jaren voor meer tijd met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen te kiezen. "En een mooie vakantie." En hoewel hij er nuchter in staat, valt het afscheid hem deze week wel wat zwaarder. "Vanochtend werd ik om vier uur wakker en ik kon niet in slaap komen. Ik lag te piekeren over alles wat me staat te wachten. Toch zal ik mijn spullen in moeten leveren en het politiejasje aan de wilgen hangen. Er komt vast wel weer een wijkagent die het net zo goed kan doen als ik."