Droge ogen en hoofdpijn: slecht binnenklimaat in gebouwen Borger-Odoorn

"We zien vaak dat er bij het ontwerp van gebouwen geen rekening is gehouden met het klimaatsysteem en dat zorgt voor de nodige problemen", aldus raadslid Daan Hooiveld van Gemeentebelangen. Om aandacht te vragen voor het probleem diende zijn partij een motie in en die wordt door de voltallige raad gesteund.

MFA Borger

Eén van de gebouwen waar het probleem speelt, is MFA Het Hunzehuys in Borger. Dat gebouw werd zes jaar geleden opgeleverd en sindsdien klagen gebruikers over het binnenklimaat. De problemen worden overal in het gebouw ervaren: van de bibliotheek tot de jeugdsoos en de scholen die zijn gehuisvest in het pand.

Als ouder ga je er vanuit dat je kind naar een veilige en gezonde omgeving brengt" Laura Hoving, MR-lid Montessorischool

"Mijn oudste kind komt regelmatig thuis met hoofdpijn", vertelt Laura Hoving. Als ouder zit ze in de MR van de Montessorischool. Hoving maakt zich zorgen over de klimaatproblemen in de school van haar kinderen. "Als ouder ga je er vanuit dat je kind naar een veilige en gezonde omgeving brengt. Als dan blijkt dat in het pand waarin de school gehuisvest is een aantal dingen niet correct gaan, dan vind ik dat wel een kwalijke zaak", aldus Hoving.

Lefier

Het onderhoud van Het Hunzehuys is in handen van woningcorporatie Lefier. Het bedrijf geeft aan dat de klachten bekend zijn en dat er wordt gezocht naar een oplossing. Zo liet Lefier in 2019 onderzoek doen naar het klimaatsysteem in het gebouw.

Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek werden er al meerdere maatregelen genomen, zoals het vervangen van filters en het reinigen van het ventilatiesysteem. Maar omdat het gebouw wordt gebruikt door meer mensen dan aanvankelijk gedacht, zijn mogelijk extra aanpassingen nodig. "Binnenkort gaan we daarover in gesprek", aldus een woordvoerder van Lefier.

Gemeentebreed

Door het probleem onder de aandacht te brengen in de gemeenteraad, hoopt Gemeentebelangen dat er snel een oplossing wordt gezocht voor de problemen in Het Hunzehuys. Het probleem speelt volgens de partij ook op veel andere plekken in de gemeente Borger-Odoorn, zoals op basisschool De Aanloop in Valthermond, basisschool De Klister in Nieuw Buinen, het MFA in Nieuw Buinen en het Esdal College in Borger.

Met de motie wil Gemeentebelangen zorgen dat het probleem gemeentebreed word aangepakt. "Wat ons betreft gaat de wethouder nu de handschoen oppakken om gesprekken te starten die moeten leiden tot een oplossing", aldus Hooiveld.