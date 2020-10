Honderden woningen erbij in Drenthe door ombouw winkels en kantoren

In Drenthe zijn vorig jaar 260 woningen gecreƫerd door bestaande gebouwen, zoals kantoren, scholen en winkels, om te bouwen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Procentueel gezien is Emmen de koploper in de provincie. In die gemeente is 23,5 procent van alle nieuwe woningen gerealiseerd in leegstaande kantoor- of schoolgebouwen.

Vrijwel alle Drentse gemeenten hebben in 2019 bestaande gebouwen gebruikt voor het realiseren van nieuwe woningen. Alleen in De Wolden en Westerveld is dit niet gebeurd. De helft van alle nieuwe woningen die op deze manier zijn gemaakt, zijn te vinden in Assen (130). Na Emmen (60) is Meppel de nummer drie in de provincie (15).

Mes snijdt aan twee kanten

Door het beperkte aanbod voor woningzoekers wordt het gebruik van oude kantoorpanden gezien als een goed alternatief. Vaak staan deze panden leeg, waardoor het mes aan twee kanten snijdt. In totaal zijn er in Nederland in 2019 op deze manier zo'n 12.500 woningen ontstaan. Dat is iets meer dan 2018, toen het ging om 12.200 woningen.